Τον τρόμο σκόρπισε οδηγός, ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πλήθος συμμετεχόντων σε φεστιβάλ στην πόλη Νιου Ιμπίρια, στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ. Από το περιστατικό τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 5 σοβαρά.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με αφορμή τον εορτασμό της βουδιστικής πρωτοχρονιάς στο Λάος, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του σερίφη Ρεμπέκα Μελανσόν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Front end damage is visible on the vehicle thought to be involved in New Iberia, Louisiana. https://t.co/COwvZHj62D pic.twitter.com/jK8tiH4sG5 April 4, 2026

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη ο οδηγός ήταν μεθυσμένος και δεν πιστεύεται ότι πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια.

Ειδικότερα, ο έλεγχος έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 0,137%, όταν το όριο στις περισσότερες αμερικανικές πολιτείες είναι 0,08%.

Σε βάρος του 57χρονου Τοντ Λάντρι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας.

BREAKING: Person drives vehicle into Lao New Year’s Parade in New Iberia, Louisiana; multiple people injured, per officials. pic.twitter.com/HVXOFY2Tz4 April 4, 2026

