Έκκληση για άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, προκειμένου να αποφευχθούν επιχειρήσεις από τον στρατό του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας του, απηύθυνε εκ νέου ο Πρόεδρος του Λιβάνου, απευχόμενος να μην γίνει η χώρα του μια νέα Γάζα.

«Είναι αλήθεια ότι το Ισραήλ ίσως να επιθυμεί να κάνει τον νότιο Λίβανο σαν τη Γάζα (…) η Γάζα καταστράφηκε, υπήρξαν εκεί περισσότεροι από 70.000 νεκροί και στη συνέχεια αναγκάστηκαν να διαπραγματευθούν», σημείωσε ο Αούν.

“Γιατί να μην διαπραγματευθούμε για να αποφύγουμε αυτές τις τραγωδίες (…) να σώσουμε όσα σπίτια απομένουν που δεν έχουν καταστραφεί ακόμη;”, διερωτήθηκε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ