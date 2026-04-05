Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να καταστρέψει όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν οι ηγέτες της χώρας δεν συμφωνήσουν να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ δίνοντας νέο τελεσίγραφο μέχρι τις 03:00 τα ξημερώματα (ώρα Κύπρου) της Τετάρτης.

Από την άλλη, τα Στενά του Ορμούζ θ’ ανοίξουν μόνο υπό όρους, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Ιρανού προέδρου, συνδέοντας την επαναλειτουργία τους με την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, ενώ «χαρακτήρισε απεγνωσμένο και οργισμένο» τον Τραμπ.

Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν

Νέα ανάρτηση για το τελεσίγραφο που έχει δώσει στο Ιράν έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του η διορία στο Ιράν για συμφωνία λήγει στις τρεις τα ξημερώματα (ώρα Κύπρου) της Τετάρτης.

«Αν δεν ανταποκριθούν, αν θέλουν να τα κρατήσουν κλειστά, θα χάσουν κάθε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε άλλη εγκατάσταση που διαθέτουν σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ σε μια οκτάλεπτη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα The Wall Street Journal.

Όταν ρωτήθηκε πότε πιστεύει ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, ο Τραμπ απάντησε: «Θα σας ενημερώσω πολύ σύντομα», αποφεύγοντας να δώσει ακριβές χρονοδιόγραμμα.

«Βρισκόμαστε όμως σε πολύ ισχυρή θέση και αυτή η χώρα θα χρειαστεί 20 χρόνια για να ξαναχτιστεί, αν είναι τυχεροί, αν έχουν χώρα», είπε. «Και αν δεν κάνουν κάτι μέχρι το βράδυ της Τρίτης, δεν θα έχουν κανένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δεν θα έχουν καμία γέφυρα όρθια», προσέθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί ότι ο λαός του Ιράν, μιας χώρας με 93 εκατομμύρια κατοίκους, θα μπορούσε να υποφέρει αν πληγεί η πολιτική υποδομή, ο Τραμπ είπε: «Όχι, θέλουν να το κάνουμε», υποστηρίζοντας ότι ο ιρανικός λαός «ζει στην κόλαση».

«Ανοίξτε τα Στενά του Ορμούζ, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση»

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε απειλές στο Ιράν με νέα ανάρτηση στο ίδιο δίκτυο, αναφερόμενος σε επερχόμενη «Ημέρα των Εργοστασίων και των Γεφυρών» στο Ιράν. Στο μήνυμά του, ο Τραμπ προειδοποίησε με έντονο ύφος: «Άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ, τρελοί, ή θα ζείτε στην Κόλαση – ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ!», ολοκληρώνοντας την ανάρτηση με τη φράση «Praise be to Allah».

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

Η Τρίτη θα είναι η «Ημέρα του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» και η «Ημέρα της Γέφυρας» μαζί, όλα σε ένα, στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε τα Στενά, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση – ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ.

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο αν δοθούν αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου

Τη θέση ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο υπό όρους διατύπωσε Ιρανός αξιωματούχος, συνδέοντας την επαναλειτουργία τους με την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας στο γραφείο του Ιρανού προέδρου, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα επιτρέψει εκ νέου τη ναυσιπλοΐα μόνο εφόσον λάβει αποζημίωση μέσω ενός «νέου νομικού καθεστώτος» που θα βασίζεται σε τέλη διέλευσης.

Ιράν: Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου προειδοποιεί τον Τραμπ ότι η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του

Ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε απόψε τον Αμερικανό πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι όλη περιοχή «θα αναφλεγεί» λόγω των ενεργειών του.

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν στις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί επειδή επιμένετε να ακολουθείτε τις εντολές του Νετανιάχου», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στα αγγλικά, ο Μοχάμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου αναφερόταν στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

«Η μόνη πραγματική λύση είναι να σεβαστείτε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και να βάλετε τέλος σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι», πρόσθεσε.

Ο Λαβρόφ προτρέπει τις ΗΠΑ «να εγκαταλείψουν τα τελεσίγραφα» στο Ιράν

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι θα ήθελε οι ΗΠΑ «να εγκαταλείψουν τη γλώσσα των τελεσιγράφων» για να διευκολύνουν «την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις», σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Αμπάς Αραγτσί.

«Η ρωσική πλευρά εξέφρασε την ελπίδα οι προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένες χώρες για την αποκλιμάκωση της έντασης να καρποφορήσουν (…) κάτι που θα διευκολυνόταν από την εγκατάλειψη των τελεσιγράφων από τις ΗΠΑ και την επιστροφή στη διπλωματία», είπε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι δύο υπουργοί ζήτησαν επίσης να σταματήσουν οι «παράνομες επιθέσεις» εναντίον πολιτικών υποδομών, όπως είναι ο σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Μπουσέρ, στον οποίο εργάζονταν δεκάδες Ρώσοι.

Το Ιράν μιλά για πρόθεση διάπραξης εγκλήματος πολέμου από τον Τραμπ και καλεί τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει

Την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης προκάλεσαν οι απειλές Τραμπ ότι θα χτυπήσει τις υποδομές του Ιράν στην περίπτωση που δεν υπάρξει άμεσα συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωσή της, η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί «να καταστρέψει υποδομές απαραίτητες για την επιβίωση των αμάχων», κάνοντας λόγο για «απροκάλυπτη και ντροπιαστική» στάση.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι επιδιώκει να σύρει την περιοχή σε μια «ατελείωτη σύγκρουση», ενώ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του ως «άμεση και δημόσια υποκίνηση τρομοκράτησης αμάχων» και «σαφή ένδειξη πρόθεσης διάπραξης εγκλήματος πολέμου».

Η ιρανική πλευρά απηύθυνε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα και τα κράτη να αναλάβουν δράση, τονίζοντας ότι έχουν «νομική υποχρέωση» να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες. «Πρέπει να δράσουν τώρα – αύριο θα είναι αργά», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Ιρανικής αποστολής στον ΟΗΕ.

