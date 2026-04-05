Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε μια πολυκατοικία στη Χάιφα του βορείου Ισραήλ, η οποία επλήγη απευθείας από βαλλιστικό πύραυλο κατά την τελευταία επίθεση από το Ιράν, με την πυροσβεστική να εκφράζει τους φόβους της ότι το κτήριο θα καταρρεύσει.

Το κτήριο χτυπήθηκε από «απευθείας πρόσκρουση πυραύλου», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός στο AFP. Όταν ρωτήθηκε αν επρόκειτο για πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, απάντησε: «Ναι».

Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στον τόπο του συμβάντος και ότι «υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης του κτηρίου», ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν κατοίκους που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα χαλάσματα του κτηρίου.

זירת הנפילה בחיפה: טיל עם ראש נפץ במשקל 450 ק"ג פגע במבנה מדורג בן חמש קומות pic.twitter.com/I0sxiEEokC — החדשות – N12 (@N12News) April 5, 2026

«Οι πυροσβέστες διεξάγουν αρχικές έρευνες υπό δύσκολες συνθήκες, λόγω του φόβου ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και Διασωστικής Υπηρεσίας του Ισραήλ, Ιλάν Οχάνα.

הירי מאיראן לצפון: גבר נפצע קשה ותינוקת נפצעה קל בזירת הפגיעה בחיפה, הרס רב נגרם לבניין pic.twitter.com/muXoLeZLl6 — גלצ (@GLZRadio) April 5, 2026

Σύμφωνα με την υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA, αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού), στο πλήγμα ένας 82χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά «από ένα βαρύ αντικείμενο και από την έκρηξη» και τρεις άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα, μεταξύ των οποίων και ένα μωρό.

مصادر عبرية: لحظة سقوط شظايا صاروخية انشطاري على مدينة حيفا الم..حتلة. pic.twitter.com/GT0M682Fr8 — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 5, 2026

Ειδικότερα, από θραύσματα τραυματίστηκαν δύο γυναίκες ηλικίας 77 και 38 ετών και ένα μωρό 10 μηνών.

«Όταν φτάσαμε στον δρόμο είδαμε ένα πολυώροφο κτίριο που είχε μεγάλες ζημιές. Ένοικοι που ήταν παρόντες μας είπαν ότι υπήρχαν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, στους επάνω ορόφους», είπε ένας διασώστης, ο Σεβάς Ρόθενστριχ. «Καταφέραμε να σηκώσουμε με τα χέρια μεγάλα κομμάτια μπετόν και να βγάλουμε έναν 82χρονο άνδρα, που ήταν τραυματισμένος αλλά είχε τις αισθήσεις του», πρόσθεσε.

Οι υπηρεσίες διάσωσης αναφέρουν ότι αναζητούν τρία άτομα που αγνοούνται και πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια μετά την πρόσκρουση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στη Χάιφα.

«Οι πυροσβέστες, σε συνεργασία με τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, επικεντρώνονται στην αναζήτηση τριών ατόμων των οποίων η τύχη είναι άγνωστη», ανέφεραν οι Πυροσβεστικές και Διασωστικές Υπηρεσίες.

Ένας αξιωματούχος των πυροσβεστικών και διασωστικών υπηρεσιών που βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος τόνισε ότι οι αγνοούμενοι είναι δύο ηλικιωμένοι και ένα παιδί.

Ένας άλλος πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν προς το νότο πιθανότατα αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

