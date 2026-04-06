Ο στρατός του Ιράν υποσχέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον πολιτικών υποδομών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων συνεχιστούν, οι επόμενες φάσεις των επιθετικών επιχειρήσεών μας σε αντίποινα θα είναι πολύ πιο καταστροφικές κι εκτεταμένες και οι απώλειες κι οι ζημιές που θα προκαλέσει η διατήρηση αυτής της προσέγγισης θα είναι δεκαπλάσιες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης.

Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προηγούμενη κατάσταση

Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για μια «νέα τάξη στον Περσικό Κόλπο», μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βομβαρδίσει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.



Σύμφωνα με ανάρτηση της διοίκησης του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στην πλατφόρμα X, τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση, ιδίως σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.



«Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ολοκληρώνει τις επιχειρησιακές προετοιμασίες για το σχέδιο διακήρυξης των ιρανικών αρχών για τη νέα τάξη στον Περσικό Κόλπο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.



Η δήλωση έρχεται στον απόηχο των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πλήξουν ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας εάν η Τεχεράνη δεν διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Υπάρχουν καλές πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ στο Channel 12 – Τα δύο κανάλια επικοινωνίας με την Τεχεράνη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει στο Channel 12 ότι δεν πρόκειται να «αποχωρήσει εν μέσω πολέμου» και προσθέτει ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε «εντατικές διαπραγματεύσεις» με το Ιράν για την επίτευξη εκεχειρίας.



Αναφέρει ότι οι κορυφαίοι απεσταλμένοι του στη Μέση Ανατολή, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, είναι οι υπεύθυνοι για τις συνεχιζόμενες επαφές με το Ιράν. Δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες αναφέρουν στο κανάλι ότι υπάρχουν δύο κανάλια επικοινωνίας — το ένα μέσω της μεσολάβησης του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, και το άλλο μέσω άμεσων μηνυμάτων κειμένου μεταξύ των Γουίτκοφ, Κούσνερ και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.



Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών που μεσολαβούν προσπαθούν να πείσουν τις πλευρές να συμφωνήσουν σε μια σειρά μέτρων που θα επιτρέψουν στον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία του. Σύμφωνα με τις πηγές, οι υπουργοί πραγματοποίησαν χθες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.



Ο Τραμπ δήλωσε στο Channel 12 ότι πιστεύει ότι «υπάρχουν καλές πιθανότητες» να επιτευχθεί συμφωνία πριν από την προθεσμία της Τρίτης, «αλλά αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα τα ανατινάξω όλα εκεί πέρα». Ερωτηθείς αν ανησυχεί για τον κίνδυνο να πληγούν άμαχοι στο Ιράν, τους οποίους θέλει να ξεσηκώσει για να ανατρέψουν το καθεστώς, ο Τραμπ απαντά ότι «ζουν με φόβο». «Φοβούνται ότι θα φύγουμε στη μέση του πολέμου, αλλά δεν πρόκειται να φύγουμε», λέει.