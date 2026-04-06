Στην διάσωση του αμερικανού πιλότου αναφέρθηκε σε ακόμα μία από τις συνεντεύξεις του ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες της επιχείρησης.

Δημοσιογράφος του Channel 12 και του Axios μετέφερε συνομιλία του με τον Τραμπ ο οποίος του είπε ότι ο ιρανικός στρατός κατέρριψε το F-15, με το διμελές πλήρωμά του, χρησιμοποιώντας έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τον ώμο. «Ήταν τυχεροί», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στον Μπαράκ Ραβίντ.

«Διασώσαμε τον πιλότο (την Παρασκευή) γρήγορα, στο φως της ημέρας», είπε στον Ράβιντ τον Τραμπ για να προσθέσει:

«Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται γενικά. Είμαστε καλύτεροι στις νυχτερινές επιχειρήσεις. Υπήρξαν πολλοί πυροβολισμοί στην πρώτη επιχείρηση διάσωσης».

Όσον αφορά την υπόθεση του αξιωματικού του συστήματος όπλων, ο Τραμπ, όπως ανέφερε ο Ράβιντ στο Channel 12, είπε ότι ο πιλότος που διασώθηκε έδωσε ένα σύντομο, ασυνήθιστο μήνυμα μέσω του ασυρμάτου του μετά την εκτόξευση από το αεροσκάφος. «Είπε: “Ο Θεός είναι καλός”. Υποψιαστήκαμε ότι ίσως οι Ιρανοί τον είχαν συλλάβει, επειδή αυτό ακουγόταν σαν κάτι που θα έλεγε ένας Μουσουλμάνος».

«Υποψιαζόμασταν ότι οι Ιρανοί μας έστελναν ψεύτικα μηνύματα και ότι ήταν παγίδα. Τελικά, καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε ότι ήταν όντως αυτός. Άνθρωποι που τον γνωρίζουν είπαν επίσης ότι είναι πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος», συνέχισε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι «χιλιάδες από αυτούς τους άγριους τον κυνηγούσαν», χρησιμοποιώντας αυτό που ο Ράβιντ περιέγραψε ως βαρύγδουπο όρο για να αναφερθεί σε μέλη του ιρανικού στρατού. «Ακόμα και ο πληθυσμός τον έψαχνε. Πρόσφεραν στον κόσμο ένα μπόνους αν τον συνελάμβαναν».

Αλλά ο πιλότος κατάφερε να κρυφτεί σε μια σχισμή στην πλαγιά του βουνού. Οι ΗΠΑ τον εντόπισαν με τεχνολογικά μέσα, είπε ο Τραμπ.

«Άλλες χώρες δεν θα είχαν θέσει σε κίνδυνο 200 στρατιώτες και 10 αεροσκάφη για έναν στρατιώτη. Αλλά εμείς το κάναμε», παραθέτει ο Ράβιντ τα λόγια του Τραμπ.

Ο Τραμπ πρόσθεσε μιλώντας στον δημοσιογράφο ότι το Ισραήλ βοήθησε «λίγο» στην επιχείρηση διάσωσης, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας ήταν από τις ΗΠΑ. Οι Ισραηλινοί «ήταν καλοί εταίροι. Ήταν σπουδαίοι και γενναίοι άνθρωποι. Είμαστε σαν ένας μεγάλος αδελφός και ένας μικρότερος αδελφός», είπε ο Τραμπ.

Ο Ράβιντ επικαλείται ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους που λένε ότι η βοήθεια που έδωσε το Ισραήλ ήταν πληροφορίες σχετικά με τη περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η επιχείρηση διάσωσης και όχι συγκεκριμένα τον πιλότο.

«Τα δύο μέλη του πληρώματος ήταν χωρισμένα σε απόσταση μερικών μιλίων», αναφέρει ο δημοσιογραφος επικαλούμενος έναν αξιωματούχο της άμυνας των ΗΠΑ. «Εκατοντάδες στρατιώτες του IRGC ήταν παντού».

Επίσης Ισραηλινοί αξιωματούχοι του είπαν ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε μία επιδρομή για να εμποδίσει τις ιρανικές δυνάμεις να φτάσουν στην περιοχή.

cnn.gr