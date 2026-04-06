Μια 50χρονη γυναίκα από το Τενεσί βρέθηκε άδικα στη φυλακή για περισσότερους από πέντε μήνες, όταν σύστημα αναγνώρισης προσώπου με τεχνητή νοημοσύνη την ταύτισε λανθασμένα με ύποπτο για εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε άλλη πολιτεία.

Η αστυνομία του Φάργκο, στη Βόρεια Ντακότα, αναγνώρισε «μερικά λάθη» στην υπόθεση και δεσμεύτηκε να προβεί σε αλλαγές στις διαδικασίες της, χωρίς όμως να προχωρήσει σε απολογία.

Η Άντζελα Λιπς, 50 ετών, συνελήφθη για πρώτη φορά στο Τενεσί στις 14 Ιουλίου, σύμφωνα με δήλωση του Αστυνομικού Τμήματος του Φάργκο και μια επαληθευμένη καμπάνια GoFundMe για τη Λιπς.

Χωρίς να το γνωρίζει η ίδια, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής της εβδομάδες νωρίτερα – στο Φάργκο, σε απόσταση πάνω από 1.000 μιλίων από το σπίτι της στο Τενεσί. Μήνες πριν, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν σημειωθεί αρκετές περιπτώσεις τραπεζικής απάτης στο Φάργκο και στη γύρω περιοχή.

Στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν έναν ύποπτο για τις υποθέσεις τραπεζικής απάτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν «την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου της συνεργαζόμενης υπηρεσίας μας», καθώς και «πρόσθετα ερευνητικά μέτρα ανεξάρτητα από την τεχνητή νοημοσύνη για να διευκολύνουν την ταυτοποίηση», πριν υποβάλουν την έκθεση στην Εισαγγελία της Κομητείας Κας, όπως δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Φάργκο, Ντέιβ Ζιμπόλσκι, σε email προς το CNN.

Ωστόσο, ο Ζιμπόλσκι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι η εξάρτηση του αστυνομικού τμήματός του από ορισμένες πληροφορίες που προέρχονταν από το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μιας γειτονικής υπηρεσίας αποτελεί «μέρος του προβλήματος», αναφερόμενος στα λάθη που έγιναν στην υπόθεση Λιπς.

«Σε κάποιο σημείο, η συνεργαζόμενη υπηρεσία μας στο Φάργκο αγόρασε το δικό της σύστημα αναγνώρισης προσώπου με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο δεν γνωρίζαμε σε επίπεδο διοίκησης… και δεν θα είχαμε επιτρέψει τη χρήση του, ενώ έκτοτε έχει απαγορευτεί», είπε.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Φάργκο δήλωσε στο CNN ότι χρησιμοποιεί το Clearview AI, μια νεοσύστατη εταιρεία με βάση δεδομένων που περιλαμβάνει δισεκατομμύρια φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί από το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μέσων. Το Clearview «εντόπισε έναν πιθανό ύποπτο με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά της Aντζελα Λιπς» και η αστυνομία του Φάργκο κοινοποίησε την αναφορά αυτή, σύμφωνα με δήλωση του αστυνομικού τμήματος.

Η υπόθεση Λιπς έρχεται σε μια περίοδο που τα αστυνομικά τμήματα σε ολόκληρες τις ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει με ταχείς ρυθμούς νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η χρήση αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας από την αστυνομία έχει προκαλέσει κριτική – και έχει συνδεθεί με άλλες περιπτώσεις εσφαλμένης αναγνώρισης.

«Αν το μόνο που έχετε είναι η αναγνώριση προσώπου , ίσως χρειάζεται να το ψάξουμε λίγο πιο βαθιά», δήλωσε ο δικηγόρος της Άντζελα.

Αφού πέρασε πάνω από τρεις μήνες σε φυλακή του Τενεσί, στα τέλη Οκτωβρίου 2025, η Άντζελα Λιπς επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Βόρεια Ντακότα, όπου φυλακίστηκε για άλλη μια φορά απλώς και μόνο επειδή ένα λογισμικό αναγνώρισης τεχνητής νοημοσύνης αποφάσισε ότι τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ο σωματότυπος και το χτένισμά της ταίριαζαν με αυτά ενός υπόπτου για έγκλημα.

Στις 23 Δεκεμβρίου, ο ντετέκτιβ στην υπόθεση τραπεζικής απάτης, ο εισαγγελέας της πολιτείας και ο δικαστής που είχε υπογράψει το ένταλμα σύλληψής της «συμφώνησαν αμοιβαία να απορρίψουν τις κατηγορίες χωρίς προκατάληψη, ώστε να επιτραπεί η περαιτέρω έρευνα». Σε αυτό το σημείο, ο δικηγόρος της Άντζελα Λιπς είχε προσκομίσει τα τραπεζικά της αρχεία, τα οποία έδειχναν ξεκάθαρα ότι βρισκόταν περίπου 1.200 μίλια μακριά στο Τενεσί όταν διαπράχθηκαν τα εγκλήματα.

Η Άντζελα τελικά αφέθηκε ελεύθερη την παραμονή των Χριστουγέννων, χωρίς καν να της ζητήσει συγγνώμη κανένας. Έμεινε αποκλεισμένη σε ένα μέρος που δεν γνώριζε και χωρίς τρόπο να επιστρέψει σπίτι. Ο δικηγόρος της βοήθησε να καλυφθεί το κόστος ενός δωματίου ξενοδοχείου και φαγητού την παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων και ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός τελικά βοήθησε την επιστροφή της με αεροπλάνο.

Εκτός από το τραύμα και την ταπείνωση που υπέστη η Άντζελα Λιπς σε όλη αυτή την εξάμηνη δοκιμασία, η γυναίκα από το Τενεσί κατέληξε να χάσει επίσης το σπίτι και τα κατοικίδιά της, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει τους λογαριασμούς της. Οι δικηγόροι της διερευνούν επί του παρόντος αξιώσεις για τα πολιτικά της δικαιώματα, αλλά δεν έχουν ακόμη καταθέσει αγωγή. Όσο για την Άντζελα, χαίρεται που ο εφιάλτης επιτέλους τελείωσε, αν και με δυσάρεστα γι’ αυτήν αποτελέσματα.

