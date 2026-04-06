Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση που ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το Σάρλοτ, όταν εντοπίστηκε κυψέλη μελισσών μέσα σε κινητήρα του αεροσκάφους, προκαλώντας καθυστέρηση στην αναχώρηση.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι επιβάτες παρακολουθούσαν με έκπληξη από τα παράθυρα την κινητοποίηση του προσωπικού του αεροδρομίου, καθώς κλήθηκαν στο σημείο προκειμένου να απομακρύνουν με ασφάλεια το σμήνος που είχε συγκεντρωθεί σε σημείο του αεροπλάνου.

Το απρόσμενο «μπλόκο» οδήγησε σε προσωρινή αναβολή της αναχώρησης, ενώ τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Οι αρμόδιες αρχές επενέβησαν άμεσα, απομακρύνοντας την κυψέλη χωρίς να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο αεροσκάφος.

