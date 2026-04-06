Ένας παράλυτος άνδρας κατάφερε να δημιουργεί μουσική χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τις σκέψεις του, χάρη σε εμφύτευμα εγκεφάλου που μεταφράζει τη νευρική δραστηριότητα σε ψηφιακές εντολές.

Το 2024, δεν δίστασε να υποβληθεί σε κρανιοτομή το 2024 στο πλαίσιο μελέτης της Blackrock Neurotech, για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων εγκεφάλου.

Εχει έξι τσιπ στο κεφάλι του

Ο ερευνητής ψυχολόγος ήθελε να συνεισφέρει στην νευροεπιστήμη αιχμής που θα μπορούσε να βοηθήσει άλλα άτομα με παράλυση. Έτσι, εμφυτεύτηκαν στο κινητικό φλοιό του εγκεφάλου του έξι τσιπ, που διαβάζουν τη δραστηριότητα από τους νευρώνες του και αποκωδικοποιούν την πρόθεση κίνησης.

Το σύστημα διαβάζει την εγκεφαλική δραστηριότητα και του

επιτρέπει να χειρίζεται υπολογιστή με τις σκέψεις του, να νιώθει την αίσθηση στα δάχτυλά του και, πιο πρόσφατα, να συνθέτει μουσική με το μυαλό του.

Γνωστή ως διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή ή BCI, η τεχνολογία αναπτύσσεται από την Paradromics, την Synchron, την Neuralink του Elon Musk και άλλες εταιρείες για την αποκατάσταση της επικοινωνίας και της κίνησης, σε άτομα με σοβαρές κινητικές αναπηρίες.

Σύμφωνα πάντως με τον Γκάλεν Μπάκγουολτερ, εάν πρόκειται η τεχνολογία εμφύτευσης τσιπ της να είναι επιτυχημένη, οι διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή θα πρέπει να είναι ευχάριστες στη χρήση.

