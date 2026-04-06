Η Ουκρανία ανέκτησε τον έλεγχο 480 τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους στο νοτιοανατολικό και ανατολικό τμήμα του μετώπου από τα τέλη Ιανουαρίου, δήλωσε ο αρχηγός του στρατού, Ολεξάντρ Σίρσκι, προσθέτοντας ότι η Ρωσία συνεχίζει την εαρινή της επίθεση.

Μετά την επίσκεψή του στη γραμμή του μετώπου, ο Σίρσκι είπε πως η Ουκρανία ανέκτησε τον έλεγχο οκτώ οικισμών στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ στα ανατολικά και τεσσάρων οικισμών στην νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια.

Παρά τις επιτυχίες της Ουκρανίας, ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν την εαρινή επίθεση, είπε.

«Τα ρωσικά στρατεύματα δεν εγκαταλείπουν τα σχέδιά τους για περαιτέρω επιθετικές επιχειρήσεις και ανασυντάσσουν τις διαθέσιμες δυνάμεις και τον εξοπλισμό τους», ανέφερε ο Σίρσκι στην εφαρμογή Telegram αργά χθες, Κυριακή. «Παρά τις σημαντικές απώλειες σε προσωπικό και στρατιωτικό εξοπλισμό, οι εισβολείς έχουν στόχο να καταλάβουν περισσότερο ουκρανικό έδαφος και να δημιουργήσουν μια ‘ουδέτερη ζώνη’ στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ».

Τα ουκρανικά στρατεύματα διατήρησαν τις αμυντικές γραμμές, είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως η κατάσταση στο μέτωπο για την Ουκρανία είναι η καλύτερη από τα μέσα του περασμένου χρόνου.

Στρατιωτικοί αναλυτές είπαν πως οι ουκρανικές αντεπιθέσεις στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας βοηθούν να διαταραχθούν οι ρωσικές προσπάθειες γύρω από το Ποκρόφσκ στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, και συνολικά, η ρωσική εαρινή επίθεση κατά μήκος τουλάχιστον 1.200 χιλιομέτρων του μετώπου.

«Οι ουκρανικές αντεπιθέσεις στις κατευθύνσεις της Χουλιαϊπόλε και της Ολεξαντρίφκα συνεχίζουν να παρουσιάζουν στη ρωσική στρατιωτική διοίκηση διλήμματα που οι ζορισμένες ρωσικές δυνάμεις εμφανίζονται να προκαλούνται να αντιμετωπίσουν», ανέφερε το μη κερδοσκοπικό, με έδρα την Ουάσινγκτον, Institute for the Study of War, σε ημερήσια έκθεση σήμερα.

Τα ρωσικά στρατεύματα εξακολουθούν να κερδίζουν έδαφος στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, βόρεια του Ποκρόφσκ, ενός επιμελητειακού κόμβου-κλειδί, ανέφεραν ρωσικά κρατικά ΜΜΕ επικαλούμενα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας την περασμένη εβδομάδα.

Η μάχη για το Ποκρόφσκ μαίνεται από τα μέσα του 2024 καθώς η Ρωσία προσπαθεί να εδραιώσει τον έλεγχό της στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Ο Σίρσκι είπε πως επισκέφθηκε επίσης την περιοχή του Ποκρόφσκ και διέταξε να σταλούν επιπλέον πυρομαχικά και άλλα εφόδια για να ενισχύσουν τα ουκρανικά στρατεύματα εκεί.

Με τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου να έχουν βαλτώσει, η Ουκρανία έχει εντείνει επίσης τη εκστρατεία της με πλήγματα μεγάλης εμβέλειας εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ουκρανικά στρατεύματα έθεσαν στο στόχαστρο ρωσικά λιμάνια στη Βαλτική θάλασσα και πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή του Λένινγκραντ.

