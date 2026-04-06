Ο Ματζίντ Χαντέμι, ο οποίος είχε κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι υποκινούσε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, είναι το πιο πρόσφατο υψηλόβαθμο στέλεχος της Τεχεράνη που σκοτώθηκε σε επιθέσεις μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Χαντέμι (μέσα στο top-3 αξιωματούχων του σώματος των Φρουρών) σκοτώθηκε, μαζί με ακόμη έναν ανώτερο αξιωματικό των Φρουρών της Επανάστασης, σε νυχτερινά πλήγματα. «Ο Χαντέμι ήταν ένας από τους πλέον υψηλόβαθμους διοικητές των IRGC και είχε αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία επί πολλά χρόνια», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός (IDF) σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι σκοτώθηκε ο Γιαζντάν Μιρ, γνωστός με το προσωνύμιο Σαρντάρ Μπαγκερί, ο οποίος ηγείτο της μυστικής Μονάδας 840 της Δύναμης Κουντς. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγκαταλέγονται μεταξύ τουλάχιστον 25 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε νυχτερινές επιθέσεις στο Ιράν, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μετατρέψει τη χώρα σε «κόλαση» εάν δεν δεχθεί να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ.

#IRGC Intelligence Chief Major General Majid #Khademi has been #eliminated



confirmed to Fox News that the number-two figure in Iran’s IRGC one of the few senior multiple previous targeting operations was taken out overnight

💪🏻🇺🇸💪🏻

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Χαντέμι, αναφέροντας ότι ο «ισχυρός και μορφωμένος» επικεφαλής της Οργάνωσης Πληροφοριών τους «μαρτύρησε σε εγκληματική τρομοκρατική επίθεση από τον αμερικανοσιωνιστικό εχθρό… τα ξημερώματα σήμερα».

Ο Χαντέμι είχε αντικαταστήσει τον προκάτοχό του, Μοχαμάντ Καζεμί, το 2025, μετά τον θάνατό του κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου Ιράν–Ισραήλ. Είχε υπηρετήσει για δεκαετίες σε θέσεις πληροφοριών και αντικατασκοπείας, ανεβαίνοντας σταδιακά στην ιεραρχία των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Πριν από τον διορισμό του, από το 2022, είχε τεθεί επικεφαλής της Οργάνωσης Προστασίας Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, η οποία είναι αρμόδια για την εσωτερική επιτήρηση και την αντικατασκοπεία, ενώ είχε αναλάβει και ανώτερα καθήκοντα στο ιρανικό υπουργείο Άμυνας.

Ο βραχίονας πληροφοριών των IRGC αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους μηχανισμούς ασφαλείας στο Ιράν, με κεντρικό ρόλο στην εσωτερική επιτήρηση για την αντιμετώπιση ξένης επιρροής, λειτουργώντας συχνά παράλληλα με το πολιτικό υπουργείο Πληροφοριών.

