Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένεται η μεγαλύτερη ένταση επιθέσεων από την έναρξη της αμερικανοισραηλινής επιχείρησης στο Ιράν.

«Αύριο, ακόμη περισσότερο από σήμερα. Και το Ιράν έχει επιλογή. Να επιλέξει σοφά, γιατί αυτός ο πρόεδρος δεν παίζει παιχνίδια», τόνισε, θέτοντας ξεκάθαρη προειδοποίηση για τις επόμενες κινήσεις.

Στην περιγραφή της επιχείρησης διάσωσης, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι ο Τραμπ «απαιτούσε γρήγορη και αποφασιστική δράση» και στήριξε τον στρατό «με όλο το βάρος της αποφασιστικότητάς του».

«Η ηγεσία του εξασφάλισε ότι κάθε θανατηφόρος και μη θανατηφόρος πόρος αξιοποιήθηκε πλήρως, και ότι οι δυνάμεις μας είχαν τις αρμοδιότητες και την υποστήριξη που χρειαζόταν για να πετύχουν», πρόσθεσε, ενώ ο Τραμπ στεκόταν δίπλα του.

