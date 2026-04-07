Με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στον πόλεμο του Ιράν, ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις ραγδαίες εξελίξεις που αναμένεται να κορυφωθούν το βράδυ της Τρίτης (7/4, ξημερώματα Τετάρτης για την Κύπρο) με το τελεσίγραφο που έχει δώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη να λήγει.

Και μάλιστα, ενώ ακόμη και από απόψε το βράδυ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, θα γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου.

Ο Τραμπ παραχώρησε εκτενή συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Δευτέρας (6/4) όπου μεταξύ άλλων προανήγγειλε ότι εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία ή εάν δεν ανοίξει η Τεχεράνη τα Στενά του Ορμούζ, τότε θα εξαπολύσει την κόλαση που έχει υποσχεθεί να γυρίσει το Ιράν στη Λίθινη Εποχή.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις μπορούν να τσακίσουν τις ιρανικές μέσα σε μια νύχτα. Και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι η αυριανή», προειδοποίησε.

«Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα»

Είχε προηγηθεί η δυσαρέσκεια Τραμπ για την πορεία των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι η ιρανική κυβέρνηση θα πληρώσει βαρύ τίμημα για το γεγονός ότι απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας που της κατατέθηκε και τους όρους που έθεσε.

Μιλώντας πιο αναλυτικά για την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου μετά την κατάρριψη του F-15, ο Τραμπ δήλωσε ότι «…κανείς δεν έχει τα μέσα που έχουμε εμείς. Ήταν μια ιστορική επιχείρηση. Διέταξα τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να κάνουν ό,τι ήταν απαραίτητο για να φέρουν τους γενναίους πολεμιστές μας πίσω στην πατρίδα».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στο πλαίσιο της πρώτης αποστολής για τον πιλότο χρησιμοποιήθηκαν 21 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ για το δεύτερο μέλος του πληρώματος που αγνοείτο για 48 ώρες, άλλα 155 αεροσκάφη επιχείρησαν και πρόσθεσε ότι δύο μεταγωγικά αεροσκάφη κόλλησαν στην άμμο και χρειάστηκε να ανατιναχθούν. «Στη δεύτερη επιχείρηση, ο στρατός ανέπτυξε 155 αεροσκάφη, τέσσερα βομβαρδιστικά, 64 μαχητικά, 48 αεροσκάφη ανεφοδιασμού και 13 αεροσκάφη διάσωσης» είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, σημείωσε πως «κάποιος διέρρευσε την πληροφορίας ότι σώσαμε τον ένα πιλότο και ψάχνουμε τον δεύτερο. Έτσι το έμαθαν οι Ιρανοί. Εμείς θα τον βρούμε αυτόν τον άρρωστο άνθρωπο που διέρρευσε την πληροφορία και εξαιτίας του κινδύνευσαν πολλοί στρατιωτικοί».

Απτόητοι οι Ιρανοί: «Τα εγκλήματά σας, άναμμα της φωτιάς»

Και ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται για 38η ημέρα, ο πόλεμος όχι μόνο δεν δείχνει να οδηγείται σε αποκλιμάκωση, αλλά ουσιαστικά η άρνηση της Τεχεράνης στην πρόταση που της μεταφέρθηκε στο Πακιστάν, έρχεται να επιβεβαιώσει τους αξιωματούχους που λένε ότι «ο πόλεμος θα συνεχιστεί για όσο κρίνεται απαραίτητο».

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επανήλθε στο προσκήνιο με μια δήλωσή του, όπου λίγο – πολύ απάντησε στις αμερικανικές απειλές, αλλά και τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας τη Δευτέρα από ισραηλινο-αμερικανικές επιχειρήσεις.

Καταδίκασε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις τους σε πολιτικές υποδομές στο Ιράν, λέγοντας ότι «οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ σε ιρανικές γέφυρες, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, σχολεία και άλλες τοποθεσίες αποτελούν εκδηλώσεις ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπράξει η κυβέρνηση των ΗΠΑ και το δολοφονικό ισραηλινό καθεστώς. Είναι κρίμα… που χτυπούν το τύμπανο του πολέμου, των απειλών και της καταστροφής όλο και περισσότερο κάθε μέρα, ενώ οι διεθνείς θεσμοί παραμένουν σιωπηλοί και αδιάφοροι, και ίσως ακόμη και συνένοχοι στην επιθετικότητα, γίνοντας συνένοχοι στο άναμμα αυτής της φωτιάς».

Εξόντωση διοικητών, χτυπήματα σε πετροχημικά εργοστάσια

Την ίδια ώρα, το Ιράν χάνει τον ένα διοικητή στρατού μετά τον άλλο, ενώ συνεχίζει να δέχεται ισχυρά χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές της χώρας που καθιστούν όλο και πιο δύσκολη την αντίστασή του.

Μια επιδρομή στην Τεχεράνη σκότωσε τον διοικητή της μυστικής εκστρατευτικής μονάδας του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Ανακοινώνοντας τη δολοφονία του, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν ότι ο Ασγκάρ Μπαγκέρι ηγούνταν της Μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων της Δύναμης Κουντς από το 2019. Ο Μπαγκέρι λέγεται επίσης ότι σχεδίαζε επιθέσεις εντός Ισραήλ, Συρίας και Λιβάνου.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν είδε τους εχθρούς του να χτυπούν δύο μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις του, ένα οικονομικό πλήγμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι χτύπησε τη μεγαλύτερη πετροχημική εγκατάσταση του Ιράν στην Ασαλούγιεχ στο South Pars που αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν. «Μια δεύτερη πετροχημική εγκατάσταση επλήγη λίγες ώρες αργότερα. Επρόκειτο για το πετροχημικό συγκρότημα Μαρβντάστ» ανέφερε το Fars.

Στο άλλο παράλληλο «μέτωπο» που έχει ανοίξει το Ισραήλ στον Λίβανο, οι IDF συνεχίζουν να σφυροκοπούν με δεκάδες νεκρούς σε Βηρυτό και Τζνα, ενώ ως αντίποινα, αεροπορικές επιδρομές δέχτηκε το Τελ Αβίβ, η Χάιφα, και άλλες ισραηλινές περιοχές.

cnn.gr