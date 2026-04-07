Στον απόηχο των αναφορών Αμερικανών και Ισραηλινών για την καταστροφή άνω του 50% των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης κοινοποίησαν βίντεο, στο οποίο παρουσιάζουν ένα νέο σύστημα διπλών εκτοξευτών, με ιδιαίτερα επιθετικά μηνύματα για τις ΗΠΑ.

«Θα διπλασιάσουμε όλα τα πλήγματα με νέους εκτοξευτές για τους βαλλιστικούς πυραύλους Φατάχ και όχι μόνο» ανέφερε σε δήλωσή του ο Διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί.

Παράλληλα, σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα, διακρίνονται εκτοξεύσεις πυραύλων, οι οποίοι φέρουν μηνύματα κατά του Λευκού Οίκου και του Ντόναλντ Τραμπ.

«Στον Λευκό Οίκο, το να είσαι μπάσταρδος δεν είναι προσβολή, αλλά κριτήριο επιλογής» αναφέρει ένα μήνυμα, ενώ ένα άλλο δείχνει τον Τραμπ μεταμφιεσμένο σε Χίτλερ και την αναφορά «οι ΗΠΑ θα καταστραφούν από τον ίδιο τον Τραμπ».

قائد القوة الجوفضائية للح..رس الث..وري العميد مجيد موسوي: سنضاعف جميع الضربات السابقة مع منصات إطلاق جديدة لصاروخي فاتح وخيبرشكن pic.twitter.com/G1iDAJ3zIV — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 7, 2026

