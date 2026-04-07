Το Ιράν έκλεισε όλα τα διπλωματικά και έμμεσα κανάλια επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε την Τρίτη (7/4) η τηλεόραση του Ιράν.

«Οποιαδήποτε ανταλλαγή μηνυμάτων έχει επίσης ανασταλεί», σύμφωνα με την εφημερίδα Tehran Times όπως μεταφέρει την πληροφορία το Iran Internacional.

Iranian TV:



All diplomatic channels and indirect talks have been frozen following Trump’s recent threats. April 7, 2026

Νωρίτερα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή μιλώντας σήμερα στο πρακτορείο Reuters δήλωσε πως το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα επιδείξει ευελιξία όσο η Ουάσιγκτον συνεχίζει να απαιτεί την «παράδοσή της υπό πίεση».

Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε ότι το Κατάρ μετέφερε χθες Δευτέρα το μήνυμα της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της περιοχής, ότι εάν η Ουάσιγκτον επιτεθεί σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, «ολόκληρη η περιοχή και η Σαουδική Αραβία θα βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι με τα πλήγματα αντιποίνων του Ιράν».

Προειδοποίησε επίσης ότι «αν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, οι σύμμαχοι του Ιράν θα κλείσουν επίσης τα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ» που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

