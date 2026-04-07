Σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από κρατικά και τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολίτες στο Ιράν σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες σε γέφυρες και γύρω από ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες σε όλη τη χώρα, ως αντίδραση στις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για καταστροφή υποδομών.

Πολλοί από τους διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή πορτρέτα του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σκοτώθηκε στα πρώτα πλήγματα του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίο του Ιράν ΗΠΑ και Ισραήλ.

Στη δυτική πόλη Κερμανσάχ, φωτογραφίες του ημιεπίσημου πρακτορείου Mehr έδειχναν διαδηλωτές μπροστά από μονάδα ηλεκτροπαραγωγής να κρατούν πανό με το μήνυμα: «Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές συνιστούν έγκλημα πολέμου». Στον βορρά, έξω από τη μονάδα της Σεμνάν, διαδηλωτές φέρονται να φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική – Θάνατος στο Ισραήλ», σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η μεταρρυθμιστική εφημερίδα Shargh.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει οργανώσει κατά τη διάρκεια του πολέμου συγκεντρώσεις υποστήριξης, ωστόσο παραμένει ασαφές αν οι σημερινές κινητοποιήσεις ήταν αυθόρμητες ή οργανωμένες.

