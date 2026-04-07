Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, απηύθυνε έκκληση στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να παρατείνει την προθεσμία του για τη συμφωνία με το Ιράν κατά δύο εβδομάδες και να ζητήσει από το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ κατά την ίδια περίοδο.

Αναφέρει ακόμη ότι διπλωματικές προσπάθειες που είναι σε εξέλιξη είναι ελπιδοφόρες και πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία τους. Οι προσπάθειες «έχουν πιθανότητες να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στο X. «Για να επιτραπεί στη διπλωματία να ακολουθήσει την πορεία της, ζητώ θερμά από τον Πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για δύο εβδομάδες».

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… April 7, 2026

Η εξέλιξη έρχεται μετά το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν να προχωρήσει σε συμφωνία, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες εάν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ έως τις 20:00 ώρα Ανατολικών ΗΠΑ (03:00 τα ξημερώματα Τετάρτης ώρα Κύπρου).

Τι προβλέπει το σχέδιο του Πακιστάν

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν, σχέδιο που προβλέπει δίμηνη αποκλιμάκωση με βασικό άξονα δύο εβδομάδες κατάπαυση του πυρός και ταυτόχρονο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για το ίδιο διάστημα φέρεται να εξετάζει το Πακιστάν, σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν.

Η πρόταση φέρεται να στοχεύει στη δημιουργία ενός περιορισμένου χρονικού «παραθύρου» αποκλιμάκωσης, το οποίο θα επιτρέψει την επανέναρξη διαπραγματεύσεων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εφόσον υπάρξει συμφωνία στο αρχικό αυτό πλαίσιο, θα μπορούσαν να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα στη διαδικασία αποκλιμάκωσης, με στόχο μια πιο σταθερή και μακροπρόθεσμη ρύθμιση της κρίσης.

Η ταυτόχρονη εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θεωρούνται κομβικά στοιχεία, καθώς επηρεάζουν τόσο τη στρατιωτική ένταση όσο και τη διεθνή ενεργειακή αγορά.

Το Ιράν εξετάζει θετικά την πρόταση του Πακιστάν

Το Ιράν «εξετάζει θετικά» την πρόταση του Πακιστάν για παράταση του τελεσίγραφου με άνοιγμα των Στενών, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε το βράδυ της Τρίτης (ώρα Κύπρου) στο Fox News ότι βρίσκεται σε εντατικές συνομιλίες με το Ιράν.

Trump tells Fox News that he is currently in "heated negotiations" with Iran pic.twitter.com/P91RbgyLST — Faytuks News (@Faytuks) April 7, 2026

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι «γνωρίζουμε την πρόταση του πρωθυπουργού του Πακιστάν και θα απαντήσουμε».

🚨White House press secretary Karoline Leavit tells me: The President has been made been aware of the proposal, and a response will come" https://t.co/F9yJbGzkHD — Barak Ravid (@BarakRavid) April 7, 2026

Μήνυμα αποκλιμάκωσης μέσω Πακιστάν πριν από την προθεσμία Τραμπ

Ο Ιρανός Πρέσβης στο Πακιστάν, Reza Amiri Moghadam, δήλωσε: «Από τώρα, έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά από το κρίσιμο και ευαίσθητο στάδιο. Στο επόμενο στάδιο, ο σεβασμός και η ευγένεια πρέπει να αντικαταστήσουν τη ρητορική και την επανάληψη. Μείνετε συντονισμένοι…»



Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι διπλωματικές προσπάθειες μέσω Πακιστάν φαίνονται να εντείνονται, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας του Προέδρου Τραμπ. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή.

Είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια, λέει ο Ιρανός αντιπρόεδρος Αρέφ

Ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ τόνισε νωρίτερα σήμερα την Τρίτη ότι η χώρα του είναι έτοιμη για «όλα τα σενάρια», μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί αφανισμού ολόκληρου πολιτισμού του ιρανικού πολιτισμού.

«Η κυβέρνηση έχει οριστικοποιήσει τα αναγκαία μέτρα για όλα τα σενάρια», υπογραμμίζει ο Αρέφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

