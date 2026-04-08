Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άνδρα στην Καλιφόρνια, όταν –σύμφωνα με τις αρχές– επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του, σε περιστατικό που σημειώθηκε στην πόλη Πάτερσον, με το FBI να αποκλείει την περιοχή και τον τραυματία να μεταφέρεται σε νοσοκομείο.

«Χρησιμοποίησε το όχημα ως όπλο»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του διευθυντή της ICE, Τοντ Λάιονς, οι πράκτορες προσέγγιζαν όχημα όταν ο οδηγός, ο οποίος χαρακτηρίζεται «καταζητούμενο μέλος συμμορίας», επιχείρησε να τους παρασύρει χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του ως όπλο.

🚨BREAKING: New video footage shows ICE agents shooting a man trying to drive away, in Patterson, California…



Proving DHS lied AGAIN.



In the video, the driver is clearly reversing to get out of a boxed‑in spot.



He backs up and accidentally hits an unmarked agent vehicle… pic.twitter.com/qazazR87b1 April 7, 2026

«Καθώς οι πράκτορες πλησίαζαν το όχημα, καταζητούμενο μέλος συμμορίας χρησιμοποίησε ως όπλο το όχημά του σε μια προσπάθεια να παρασύρει αστυνομικό. Εφαρμόζοντας όσα έχουν μάθει στην εκπαίδευση, οι αστυνομικοί μας πυροβόλησαν, ευρισκόμενοι σε άμυνα, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τους συναδέλφους τους και το κοινό», δήλωσε ο Λάιονς.

Ο άνδρας τραυματίστηκε από τα πυρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ στο σημείο έσπευσαν ομοσπονδιακές αρχές, με το FBI να προχωρά στον αποκλεισμό της περιοχής.

Υπό έρευνα για ανθρωποκτονία

Κατά την ICE, ο ύποπτος φέρεται να είναι μέλος συμμορίας από το Ελ Σαλβαδόρ, να βρισκόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και να καταζητούνταν στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ICE σχετικά με το περιστατικό.

Το συμβάν σημειώθηκε στην Πάτερσον, αγροτική πόλη περίπου 25.000 κατοίκων, η οποία βρίσκεται περίπου 145 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

