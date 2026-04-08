Συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται στο Ιράν για τη συμπλήρωση 40 ημερών από τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους της Τεχεράνης, σε μια περίοδο που συμπίπτει με την ανακοίνωση εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης, εντείνοντας το πολιτικό και κοινωνικό φορτίο της συγκυρίας.

Θρησκευτική σημασία η 40ή ημέρα πένθους

Υποστηρικτές του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη αναμένεται να βγουν στους δρόμους για να τιμήσουν τη μνήμη του, καθώς η 40ή ημέρα από τον θάνατο ενός προσώπου έχει ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία στην ιρανική παράδοση.

Η επέτειος θεωρείται σημαντικός σταθμός πένθους και συχνά συνοδεύεται από δημόσιες εκδηλώσεις και τελετές μνήμης.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Το πλήγμα στην Τεχεράνη αποτέλεσε σημείο καμπής για την ένταση στην περιοχή και πυροδότησε περαιτέρω στρατιωτικές εξελίξεις.

Μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, τη θέση του ανώτατου ηγέτη ανέλαβε ο γιος του, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Η διαδοχή σηματοδότησε τη συνέχιση της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Συμπίπτει με τη συμφωνία εκεχειρίας

Η συμπλήρωση 40 ημερών από τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ συμπίπτει με την ανακοίνωση συμφωνίας για δύο εβδομάδες κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στο πλαίσιο διπλωματικών προσπαθειών για αποκλιμάκωση της κρίσης.

Οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν το πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό της χώρας, καθώς η μνήμη του πρώην ανώτατου ηγέτη συνδέεται με την τρέχουσα διαπραγματευτική διαδικασία.

Ιρανοί συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης τα ξημερώματα της Τετάρτης, μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας – αν και αρκετοί εξέφρασαν σκεπτικισμό για τη συμφωνία.

🔰Blood reawakens



On the occasion of the 40th day after the martyrdom of Imam Sayyid Ali Khamenei (may God sanctify his noble soul). pic.twitter.com/BtOsyjK8kO — Embassy of I.R. Iran in Sri Lanka (@IRANinSriLanka) April 8, 2026

Βίντεο από το σημείο δείχνουν μερικούς ανθρώπους να καίνε αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες, μια ενέργεια που παρατηρείται συχνά σε φιλοκαθεστωτικές συγκεντρώσεις στο Ιράν. Άλλοι κυμάτιζαν την ιρανική σημαία και κρατούσαν φωτογραφίες του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ και του δολοφονημένου πατέρα του, του πρώην ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Video: Hundreds of Iranians have taken to the streets in various cities, including the capital Tehran, celebrating the ceasefire and what they describe as “victory” against the United States-Israel.#TOLOnews_English pic.twitter.com/MmBz4YBhg8 — TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) April 8, 2026

«Η Αμερική έχει δείξει την αξία της εκατό φορές μέχρι τώρα, έχουμε πάει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δύο φορές όταν μας επιτέθηκε», είπε μια γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο, σύμφωνα με το Reuters. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την εκεχειρία για να «αναπληρώσουν τις δυνάμεις τους».

«Θα αλλάξει η φύση της Αμερικής; Δεν έχω ιδέα γιατί το έχουν αποδεχτεί… όπως πάντα, θέλουν να κερδίσουν χρόνο για το Ισραήλ», είπε.

Μια άλλη γυναίκα αμφισβήτησε γιατί το Ιράν θα έπρεπε να κηρύξει κατάπαυση του πυρός και γιατί θα έπρεπε να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ανέφερε το Reuters.

protothema.gr