Το Ντουμπάι φιλοξένησε ένα φεστιβάλ σκύλων με έντονο κοσμικό χαρακτήρα, την ώρα που η ευρύτερη περιοχή βρισκόταν υπό τη σκιά της πολεμικής έντασης και πριν ακόμη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει εκεχειρία με το Ιράν.

Πριν από λίγες ημέρες, η παραλία Barasti γέμισε με σκύλους και τους ιδιοκτήτες τους για το Barkfest: διασκέδασαν στην ακροθαλασσιά, έκαναν διαγωνισμούς ομορφιάς (τα σκυλιά) και ψώνισαν (οι ιδιοκτήτες) στους υπαίθριους πάγκους που πωλούσαν ό,τι θα μπορούσε να θέλει ένας ιδιοκτήτης κατοικίδιου.

Η πόλη του Ντουμπάι αποτελεί συνεχή στόχο ιρανικών drones και πυραύλων για περισσότερο από ένα μήνα, αλλά οι συμμετέχοντες στο φεστιβάλ δεν φάνηκαν να ενοχλούνται.

Ενδεικτικό στογμιότυπο του χαρούμενου κλίματος: Δύο χάσκι που φορούσαν ροζ γυαλιά του σκι πόζαραν για φωτογραφίες μπροστά σε ένα μηχάνημα που φυσούσε μπουρμπουλήθρες, ακολουθούμενα από ένα τσιουάουα και τον ιδιοκτήτη του, με ασορτί σομπρέρο.

Στο βάθος, ένα τζετ σκι διέσχιζε τη θάλασσα, ενώ όλοι διασκέδαζαν, έκαναν νέες γνωριμίες (ιδιοκτήτες και σκύλοι) και γενικά, πέρασαν μια υπέροχη μέρα στην παραλία.

Προσπάθειες διαφύλαξης της εικόνας του «παράδεισου»

Οι Αρχές των Εμιράτων εργάζονται σκληρά για να προστατεύσουν την εικόνα του Ντουμπάι ως ασφαλούς καταφυγίου σε μια ταραγμένη περιοχή, παρά τα ιρανικά μπαράζ επιθέσεων.

Τα ακριβά συστήματα αεράμυνας της χώρας έχουν λειτουργήσει καλά, αναχαιτίζοντας τη συντριπτική πλειονότητα των περισσότερων από 2.000 drones και 500 πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από την Τεχεράνη. Παρ’ όλα αυτά, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, ενώ τοποθεσίες σε όλη τη χώρα έχουν υποστεί ζημιές.

Zημιές στο ξενοδοχείο Address Creek Harbour, στο Ντουμπάι, από επίθεση ιρανικού drone, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 (AP Photo/Fatima Shbair).

Οι Αρχές έχουν καταστήσει παράνομη την κοινοποίηση εικόνων από τις επιθέσεις, συλλαμβάνοντας δεκάδες ανθρώπους.

Ως αποτέλεσμα, οι εικόνες φλεγόμενων ξενοδοχείων, διαλυμένων διαμερισμάτων και γεμάτων καπνό ουρανοξυστών, είναι πλέον σπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

