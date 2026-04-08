«Πολυάριθμες συμφωνίες, λίστες και επιστολές αποστέλλονται από άτομα που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τις ΗΠΑ / τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, και σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για απόλυτους απατεώνες, τσαρλατάνους και ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥΣ. Θα αποκαλυφθούν γρήγορα μετά την ολοκλήρωση της ομοσπονδιακής μας έρευνας», ανέφερε σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε:

«Υπάρχει μόνο μία ομάδα ουσιαστικών «ΣΗΜΕΙΩΝ» που είναι αποδεκτά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα τα συζητήσουμε κεκλεισμένων των θυρών κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Αυτά είναι τα ΣΗΜΕΙΑ που αποτελούν τη βάση επί της οποίας συμφωνήσαμε για ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ. Είναι κάτι λογικό και μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί. Μοιάζει πολύ με τις ψευδείς ειδήσεις του CNN χθες το βράδυ, που έδωσαν πρωτοσέλιδο σε μια «πηγή» που δεν είχε καμία εξουσία ή αρμοδιότητα να γράψει μια επιστολή με την οποία διεκδικούσε μεγάλη εξουσία.»

