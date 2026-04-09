Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα πλοία τα οποία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν δυο εναλλακτικά δρομολόγια, πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, κάνοντας λόγο για την πιθανότητα να υπάρχουν «νάρκες» στα συνηθισμένα δρομολόγια, πιο ανοικτά.

«Για να προστατευτούν από πιθανές προσκρούσεις με νάρκες, σε συντονισμό με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (…) μέχρι νεοτέρας εντολής, (τα πλοία) πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ως προς την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ », ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα στρατιωτικό ανακοινωθέν που συνοδεύεται από θαλάσσιο χάρτη στον οποίο επιδεικνύονται τα δρομολόγια, νότια και βόρεια του νησιού Λαράκ.

Για την είσοδο στον Κόλπο από τη θάλασσα του Ομάν, τα πλοία πρέπει να περνούν ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ, τον «σταθμό διοδίων της Τεχεράνης», κατά την ορολογία της ναυτιλιακής επιθεώρησης Lloyd’s List. Το δρομολόγιο εξόδου από τον Κόλπο περνά νότια του νησιού αυτού κι αποφεύγει την πιο ομαλή διαδρομή, πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) has published a statement announcing alternative routes for commercial vessels traveling through the Strait of Hormuz, in order to avoid sea mines deployed during the war with Israel and the United States. “All ships intending to… pic.twitter.com/Vxjlkyzvgl — OSINTdefender (@sentdefender) April 9, 2026

Οι πρόσφατες διελεύσεις μοιάζουν να έγιναν ακολουθώντας αυτή, την εναλλακτική διαδρομή, που περνά από τα ιρανικά χωρικά ύδατα. Οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η οποία συμπεριλάμβανε το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ , κρίσιμου για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, αφού έκλεισε σχεδόν εντελώς μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου και τελεί ακόμη υπό τον έλεγχο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Από την 1η Μαρτίου ως την 27η Απριλίου, καταγράφτηκαν 307 διελεύσεις πλοίων που μετέφεραν πρώτες ύλες, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler, ιδιοκτήτριας του ιστότοπου MarineTraffic–αριθμός μειωμένος κατά σχεδόν 95% σε σύγκριση με περιόδους ειρήνης.

Υπό κανονικές συνθήκες, γύρω στο 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που προορίζεται για τις παγκόσμιες αγορές διέρχεται από αυτό το στενό πέρασμα που συνδέει τον Κόλπο με τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς.

Πού βρίσκονται τα «διόδια της Τεχεράνης»

Το νησί Λαράκ, ένα μικρό και σχετικά άγνωστο κομμάτι γης στον Περσικό Κόλπο, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο κρίσιμους γεωπολιτικούς κόμβους της Μέσης Ανατολής. Βρίσκεται ανατολικά του Κεσμ και νότια του Ορμούζ, ακριβώς στο στενότερο σημείο των Στενών του Ορμούζ, εκεί όπου συγκλίνει ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως.

Η γεωγραφική του θέση δεν είναι απλώς σημαντική· είναι καθοριστική. Από αυτό το σημείο διέρχεται ένα τεράστιο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, γεγονός που καθιστά το Λαράκ κρίσιμο εργαλείο ελέγχου για το Ιράν. Δεν πρόκειται μόνο για ένα νησί, αλλά για έναν στρατηγικό μοχλό επιρροής, που επιτρέπει στην Τεχεράνη να επηρεάζει τη ροή ενέργειας και να διαμορφώνει ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, το Λαράκ χρησιμοποιείται ως σταθμός εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα φιλοξενεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις που ενισχύουν τον ρόλο του ως σημείου επιτήρησης και ελέγχου της ναυσιπλοΐας. Τα τελευταία χρόνια, η σημασία του έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς το Ιράν φέρεται να εφαρμόζει ένα σύστημα καθορισμένων θαλάσσιων διαδρόμων, μέσω των οποίων διέρχονται τα πλοία υπό όρους που καθορίζονται από τις ιρανικές αρχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Λαράκ έχει αποκτήσει μια σχεδόν συμβολική διάσταση στη διεθνή ναυτιλία, καθώς συχνά περιγράφεται ως ένα είδος «διοδίων» που ελέγχει η Τεχεράνη. Τα πλοία που επιλέγουν να κινηθούν εντός αυτών των διαδρόμων βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση, ενώ η διέλευση δεν θεωρείται πλέον δεδομένη, αλλά συνδέεται με πολιτικούς και στρατηγικούς υπολογισμούς.

Παρά το μικρό του μέγεθος και τον περιορισμένο πληθυσμό, το Λαράκ συγκεντρώνει δυσανάλογα μεγάλη σημασία στο παγκόσμιο ενεργειακό και γεωπολιτικό τοπίο. Σε μια περίοδο όπου οι εντάσεις στην περιοχή επηρεάζουν άμεσα τις αγορές και την ασφάλεια εφοδιασμού, το νησί αυτό μετατρέπεται από έναν άγνωστο γεωγραφικό σχηματισμό σε κεντρικό παίκτη των εξελίξεων.

