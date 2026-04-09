Ένας άνδρας που θεωρείται ύποπτος για κατασκευή εκρηκτικών κατόπιν εντολής ενός πράκτορα του Ιράν πιστεύεται ότι προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρώην πρωθυπουργό Ναφταλί Μπένετ, σύμφωνα με ειδησεογραφικό πρακτορείο Channel 12.

Αν και ο 22χρονος κάτοικος της Χάιφα, Άμι Γκαϊντάροφ, δεν κατονόμασε τον Μπένετ κατά την ανάκρισή του, η αστυνομία πιστεύει ότι ο Μπένετ ήταν στόχος λόγω των τοποθεσιών που επισκέφθηκε ο ύποπτος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο 22χρονος είχε βοήθεια με ΜΜΕ να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις συνεργούς.

Ο Γκαϊντάροφ έλαβε επίσης εντολή να φωτογραφίσει το λιμάνι της Χάιφα και τα σημεία πρόσκρουσης πυραύλων στο βόρειο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος σε παύση μετά την κήρυξη εκεχειρίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Έλαβε 70.000 σέκελ ήτοι 20.000 δολάρια σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τουεκτέλεσε, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων με τη μορφή κρυπτονομίσματος, αναφέρει η αστυνομία.

Το φερόμενο σχέδιο αποτελεί μια σχετικά σπάνια περίπτωση κατά την οποία ένας Ιρανός πράκτορας κατάφερε να πείσει έναν Ισραηλινό να προχωρήσει ένα βήμα πέρα ​​από την κατασκοπεία ή τον βανδαλισμό και να αρχίσει να σχεδιάζει βία εναντίον δημόσιων προσώπων.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από κοινού από την υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet και την αστυνομική μονάδα Lahav 433 για σοβαρά εγκλήματα.

cnn.gr