Ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’ τέλεσε την Μεγάλη Πέμπτη την «Τελετή του Νιπτήρος» στα Ιεροσόλυμα, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα λόγω της επαναλειτουργίας του Πανάγιου Τάφου.

Ο Πανάγιος Τάφος, ο τόπος όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός ενταφιάστηκε και αναστήθηκε, καθώς και άλλα ιερά σημεία στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, παρέμεναν κλειστά ή με αυστηρούς περιορισμούς λόγω του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η πρόσβαση σε χριστιανικούς, εβραϊκούς και μουσουλμανικούς χώρους λατρείας είχε είτε απαγορευτεί πλήρως είτε περιοριζόταν σε λίγους πιστούς, ενώ οι πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν οδηγούσαν συχνά τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ σε καταφύγια.

Οι περιορισμοί σε όλους τους ιερούς χώρους της Παλιάς Πόλης ήρθησαν το πρωί της Πέμπτης, εγκαίρως για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, που γιορτάζουν το Πάσχα την Κυριακή, μία εβδομάδα μετά τους Καθολικούς και Προτεστάντες.

Πιστοί από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στον Πανάγιο Τάφο για να σηματοδοτήσουν την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας των Ορθοδόξων, με την παραδοσιακή τελετή του Νιπτήρος.

Ο Πατριάρχης έριξε σαπουνόνερο από ασημένια κανάτα σε λεκάνη και έπλυνε και σκούπισε τα πόδια 12 ιερέων, αναπαριστώντας την πράξη του Χριστού, ο οποίος έπλυνε τα πόδια των 12 μαθητών του.

