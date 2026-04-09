Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, με βασικά θέματα την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Αραγτσί υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν την ευθύνη να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Όπως ανέφερε, η ασφαλής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να διασφαλιστεί υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Σεργκέι Λαβρόφ για το βέτο της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο – όπως υποστήριξε – απέτρεψε την υιοθέτηση μιας «αδικαιολόγητης και μονομερούς απόφασης» που είχε προταθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επαναλειτουργία του θαλάσσιου περάσματος.

