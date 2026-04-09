Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα κατάπαυσης του πυρός με τον Λίβανο, την ώρα που η Χεζμπολάχ απαντά πως χωρίς εκεχειρία δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις, με την ένταση να απειλεί τις εύθραυστες ισορροπίες στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να κατέθεσε αίτημα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για άμεση διακοπή των επιθέσεων στον Λίβανο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ με τη σειρά του να δίνει εντολή για απευθείας διαπραγματεύσεις την επόμενη εβδομάδα μεταξύ Τελ Αβίβ και Βηρυτού. Ωστόσο, μέχρι τότε δηλώνει πως «δεν υπάρχει κατάπαυση πυρός με τον Λίβανο», ενώ η Χεζμπολάχ του απάντησε ότι: «Χωρίς κατάπαυση πυρός, δεν θα υπάρξει καν διαπραγμάτευση».

Σε νέο του διάγγελμα, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τόνισε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, αλλά δεν υποχωρεί και από τα δικαιώματά του.

Από εκεί και πέρα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί παραβιάζουν την εκεχειρία, τονίζοντας πως το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

Ενόψει της συνάντησης ΗΠΑ – Ιράν το Σάββατο, στο Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος σχολίασε πως οι επιθέσεις στον Λίβανο κάνουν «ανούσιες» τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία.

Παράλληλα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε ότι η εκεχειρία σε όλη την περιοχή θα επιταχύνει τη φυλάκιση του Νετανιάχου.

Ο Λίβανος από την πλευρά του ζήτησε και επίσημα από το Πακιστάν να επιβεβαιώσει ότι περιλαμβάνεται στην συμφωνία για την εκεχειρία.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του ΝΑΤΟ στον απόηχο της συνάντησης με τον γ.γ της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε τη βορειοατλαντική συμμαχία για έλλειψη δράσης, εκτός από τις περιπτώσεις που του ασκήθηκε πίεση: «Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας, πολύ απογοητευτικού, ΝΑΤΟ, δεν κατάλαβε τίποτα».

Εν τω μεταξύ, στο επίκεντρο των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν στο Πακιστάν βρίσκεται μια σειρά από ζητήματα – αγκάθια με την κάθε πλευρά να έχει διαφορετικές επιδιώξεις και προσδοκίες. Από αυτά ξεχωρίζουν το ουράνιο, οι κυρώσεις και Στενά του Ορμούζ.

Ειδικά για τα Στενά οι ΗΠΑ πιέζουν για την απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων την ώρα που το Ιράν φαίνεται να επιτρέπει την επιλεκτική διέλευση και σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιβάλει διόδια. Για το ουράνιο η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν προτίθεται να υπαναχωρήσει στις αμερικανικές πιέσεις να μην μπορεί να εμπλουτίζει ουράνιο σε βαθμό που μπορεί να οδηγήσει στην κατασκευή πυρηνικού όπλου. Όσον αφορά τις κυρώσεις το Ιράν ζητά άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων σε βάρος του. Οι ΗΠΑ έχουν αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο άρσης των οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν, εφόσον αυτό αποδεχτεί τις απαιτήσεις τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα.

CNN.gr