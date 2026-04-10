Ιδιαίτερα ισχυρό στρατιωτικό πλήγμα κατά της Χεζμπολάχ πέτυχε το Ισραήλ, αναφέρει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ο έπειτα από τις εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές της Μεγάλη Τετάρτη στον Λίβανο.

Απευθυνόμενος σε μονάδες που επιχειρούν στο νότιο Λίβανο, τόνισε ότι τα χτυπήματα είχαν σημαντικό επιχειρησιακό αντίκτυπο, ενισχύοντας τη θέση του ισραηλινού στρατού στην πρώτη γραμμή.

Υποχώρηση δυνάμεων και πίεση στη Βηρυτό

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μαχητές της οργάνωσης —που στηρίζεται από το Ιράν— φαίνεται να απομακρύνθηκαν από τα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που θεωρείται βασικό προπύργιό τους. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ένταση και την έκταση των πρόσφατων βομβαρδισμών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τις ισραηλινές αρχές ως πρωτοφανείς.

Την ίδια ώρα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, με τις ισραηλινές δυνάμεις να διατηρούν τόσο αεροπορική όσο και χερσαία παρουσία στο νότιο τμήμα της χώρας.

Νέα πλήγματα εν μέσω διπλωματικών κινήσεων

Παράλληλα με τις στρατιωτικές εξελίξεις, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι έδωσε εντολή για την έναρξη συνομιλιών με τη Βηρυτό.

Στόχος των επαφών αυτών, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, είναι η διερεύνηση ενδεχόμενου αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, την ώρα που η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

