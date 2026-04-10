Ιράν και ΗΠΑ κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις πρώτες πρωινές ώρες (για την Κύπρο) του Μεγάλου Σαββάτου, στη συνάντηση στο Πακιστάν.

Ο Τζέι Ντι Βανς, αναχώρησε από την Ουάσινγκτον για το Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή και θα είναι ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας (αναμένεται να είναι και οι Κούσνερ και Γουίτκοφ στις συζητήσεις σύμφωνα με τον Guardian), την ώρα που το Ιράν αναμένεται να εκπροσωπηθεί από τον υπ. Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ αν και επισήμως δεν έχουν δώσει τα ονόματά τους, ενώ έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί και να μην συμμετέχουν εξαιτίας της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο, η οποία έχει θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία.

Φρούριο το Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Αναλυτές, αλλά και πηγές κοντά στη διαμεσολαβητική προσπάθεια που ξεκίνησε το Πακιστάν, με τη στήριξη τρίτων χωρών όπως η Τουρκία, το Ομάν και η Σαουδική Αραβία, ανέφεραν ότι υπάρχουν λίγες προσδοκίες για σημαντική πρόοδο. H πρωτεύουσα έχει γίνει πάντως φρούριο, καθώς 10.000 αστυνομικοί και στρατιώτες, έχουν παραταχθεί σε σημαντικά σημεία και γύρω από το ξενοδοχείο που θα γίνουν οι συζητήσεις.

Φωτογραφία: AP

«Το Πακιστάν πέτυχε να τους φέρει μαζί. Τους βάλαμε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Τώρα εναπόκειται στα μέρη να αποφασίσουν αν είναι διατεθειμένα να κάνουν τις απαραίτητες θυσίες για να καταλήξουν σε μια τελική λύση», δήλωσε ο Ζαμίρ Άκραμ, πρώην πρέσβης του Πακιστάν στα Ηνωμένα Έθνη, στο Al Jazeera.

Οι αντιπροσωπείες θα συναντηθούν στο ξενοδοχείο Serena, ενώ οι συνομιλίες αν χρειαστεί θα συνεχιστούν και την Κυριακή.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το Al Jazeera, οι δύο αντιπροσωπείες δεν θα συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για τις διαπραγματεύσεις, αλλά θα είναι σε ξεχωριστές αίθουσες και αντιπροσωπεία του Πακιστάν θα μεταφέρει τα μηνύματα.

Το Ιράν – έχοντας μάλιστα στο πλευρό του τη διεθνή κοινότητα – ζητάει να σταματήσει ο βομβαρδισμός του Ισραήλ στον Λίβανο, ζήτημα που έχει στην κορυφή της ατζέντας. Από την πλευρά των ΗΠΑ το άνοιγμα στα Στενά του Ορμούζ είναι το σημαντικότερο αίτημα, μαζί με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Η Τεχεράνη επίσης από τη μεριά της, ζητάει άρση κυρώσεων και αναγνώριση του δικαιώματός του στον εμπλουτισμό ουρανίου καθώς και αποζημιώσει για τις καταστροφές από χτυπήματα που δέχτηκε σε κρίσιμες δομές και κτίρια, μαζί με αναγνώριση των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων.

«Δύο από τα μέτρα που συμφωνήθηκαν αμοιβαία μεταξύ των μερών δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί: η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτά τα δύο ζητήματα πρέπει να εκπληρωθούν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων» σχολίασε ο Γκαλιμπάφ χθες.

Στο Ορμούζ υπήρξε μία αποκλιμάκωση, ωστόσο οι επιθέσεις στον Λίβανο έφεραν νέο κλείσιμο και στη συνέχεια έναν πολύ περιορισμένο αριθμό πλοίων που πέρασε από τα Στενά.

Αξιωματούχοι στο Πακιστάν τονίζουν πως δεν περιμένουν κάποια σπουδαία εξέλιξη, αλλά τουλάχιστον «μία ανάσα» χρονική για να επιτευχθεί στη συνέχεια ειρήνη».

iefimerida.gr