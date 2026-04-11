Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε την Παρασκευή τα σχέδια για την κατασκευή μιας εντυπωσιακής αψίδας ύψους 76 μέτρων στην Ουάσινγκτον, ένα έργο που επιδιώκει να υλοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το νέο μνημείο θα είναι «η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ και ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ Αψίδα του Θριάμβου, σε ολόκληρο τον κόσμο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έχει υποβάλει επίσημα τα σχέδια στην Επιτροπή Καλών Τεχνών, ένα σώμα αποτελούμενο από συμμάχους του Τραμπ, το οποίο θα εξετάσει την πρόταση την επόμενη εβδομάδα

Η αψίδα είναι ένα από τα αμφιλεγόμενα έργα του Τραμπ για να αναδιαμορφώσει την Ουάσιγκτον σύμφωνα με το δικό του στυλ, γράφει το BBC.



Αν εγκριθεί θα είναι κτίσμα με μεγαλύτερο ύψος από το κτίριο του Καπιτωλίου ή το μνημείο για τον Τζορτζ Ουάσινγκτον.



Φυσικά υπάρχουν και οι χρυσές λεπτομέρειες που τόσο αρέσουν στον Ντόναλντ Τραμπ: μια χρυσή επιγραφή «Ένα έθνος κάτω από τον Θεό», δύο χρυσοί αετοί (το έμβλημα των ΗΠΑ), μια Νίκη με χρυσά φτερά και χρυσοί λέοντες.

