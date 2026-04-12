Μετά το «ναυάγιο» των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τη ρητορική του, αναδημοσιεύοντας στο Truth Social άρθρο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής ναυτικού αποκλεισμού, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Το άρθρο με τίτλο «Το χαρτί Τραμπ που κρατάει ο πρόεδρος εάν το Ιράν δεν λυγίσει: ένας ναυτικός αποκλεισμός», από το φιλο-τραμπικό μέσο Just the News, αναφέρει ότι ο αποκλεισμός θα στραγγαλίσει την ιρανική οικονομία και θα πιέσει τους συμμάχους του Ιράν, την Κίνα και την Ινδία, οι οποίοι βασίζονται στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

«Αν το Ιράν αρνηθεί να αποδεχτεί την τελική συμφωνία που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, ο Τραμπ θα μπορούσε να βομβαρδίσει την Τεχεράνη και να την γυρίσει στη «Λίθινη εποχή», όπως έχει υποσχεθεί. Ή θα μπορούσε απλώς να επαναλάβει την επιτυχημένη στρατηγική του αποκλεισμού, προκειμένου να στραγγαλίσει την ήδη κλονιζόμενη ιρανική οικονομία και να εντείνει τη διπλωματική πίεση προς την Κίνα και την Ινδία, στερώντας τους μία από τις βασικές πηγές πετρελαίου τους» σημειώνεται χαρακτηριστικά, επαναφέροντας τις απειλές του Τραμπ που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Το άρθρο αναφέρει ότι μια τέτοια κίνηση από τον Τραμπ θα «επαναλάβει την επιτυχημένη στρατηγική αποκλεισμού του» μετά από έναν προηγούμενο ναυτικό αποκλεισμό που «γονάτισε την οικονομία της Βενεζουέλας» πριν από τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο.

Κατόπιν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναδημοσίευσε βίντεο που ανήρτησε ακόλουθός στο οποίο επικρίνει την Ευρώπη. «Αναρωτιέμαι πότε η Ευρώπη θα δεχθεί τη λογική συμβουλή του προέδρου Τραμπ…» αναφέρει η ακόλουθος.

