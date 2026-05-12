Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους που έπληξαν διάφορες περιοχές της Νότιας Αφρικής τις τελευταίες ημέρες, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η προεδρία. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν η Κέιπ Τάουν και η επαρχία της.

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας πτώσεων δέντρων στην τουριστική περιοχή Γκάρντεν Ρουτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ τρίτος παρασύρθηκε από ορμητικά νερά όταν προσπάθησε να περάσει ποτάμι το σαββατοκύριακο.

Extreme winds 💨 exceeding 120 km/h are battering #CapeTown, South Africa. Several people have died due to the severe storm. pic.twitter.com/y4UQ8VwinE May 11, 2026

Εκφράζοντας τη «βαθιά θλίψη του για την απώλεια τουλάχιστον 10 ζωών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες», ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα ενημέρωσε ότι κηρύχθηκε κατάσταση «εθνικής καταστροφής», αναφέρει ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Σε εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς οροφές από μεταλλικά ελάσματα να παρασύρονται από ριπαίους ανέμους, δέντρα πεσμένα σε δρόμους, οδικούς άξονες πλημμυρισμένους.

The City is currently attending to multiple weather-related incidents across various areas, including flooding, fallen trees, electricity outages, water outages, damaged traffic lights, and roofs blown off due to severe weather conditions. pic.twitter.com/7STgUIDhxS May 11, 2026

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των αερολιμένων «της Κέιπ Τάουν και της Τζορτζ», ενημέρωσε εξάλλου η μεγάλη εταιρεία διαχείρισης των νοτιοαφρικανικών αεροδρομίων ACSA.

