Βέβαιος ότι το Ιράν θα σταματήσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου και θα εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης πυρηνικού όπλου εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε αδιέξοδο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Sid and Friends in the Morning» του ραδιοφωνικού σταθμού WABC, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να αποτρέψει το Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος.

«100% θα σταματήσουν», απάντησε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι συμμετέχει προσωπικά στις επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. «Εγώ διαπραγματεύομαι μαζί τους», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Μου είπαν ότι θα πάρουμε τη σκόνη. Την αποκαλώ πυρηνική σκόνη, γιατί αυτό ακριβώς είναι. Και θα την πάρουμε».

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αισθάνονται πίεση να προχωρήσουν γρήγορα σε συμφωνία με την Τεχεράνη. «Δεν πρόκειται να βιαστούμε για τίποτα, έχουμε αποκλεισμό», δήλωσε, αναφερόμενος στις πιέσεις που ασκεί η Ουάσιγκτον προς το Ιράν.

Οι δηλώσεις του έρχονται μία ημέρα μετά την τοποθέτησή του ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε «μαζική μηχανική υποστήριξη», μετά τη νέα αντιπρόταση της Τεχεράνης, την οποία χαρακτήρισε «απλώς απαράδεκτη».

Πεζεσκιάν: «Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ παραμένουν δυνατές παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης»

Στο μεταξύ, ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, παρά την αυξανόμενη ένταση μεταξύ των δύο χωρών και το κλίμα δυσπιστίας που επικρατεί μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της ιρανικής προεδρίας, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι «η Τεχεράνη θεωρεί πιθανή τη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντί τους».

Ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η χώρα του πρέπει «να εδραιώσει σε διπλωματικό επίπεδο όσα πέτυχαν οι ένοπλες δυνάμεις στο πεδίο της μάχης», συνδέοντας ευθέως τις στρατιωτικές εξελίξεις με τη διπλωματική στρατηγική της Τεχεράνης.

