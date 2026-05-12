Η σεξουαλική και έμφυλη βία που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της σφαγής και των ωμοτήτων της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις στο Ισραήλ ήταν συστηματική, εκτεταμένη και αποτελούσε βασικό, προσχεδιασμένο στοιχείο της εισβολής, όπως διαπίστωσε νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε.

Η έρευνα, που διεξήχθη από την Πολιτική Επιτροπή για τα Εγκλήματα της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς κατά Γυναικών και Παιδιών, κατέληξε στο βασικό συμπέρασμα ότι η σεξουαλική βία που ασκήθηκε από τη Χαμάς και μέλη άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων σχεδιάστηκε σκόπιμα όχι μόνο για να κακοποιήσει τα θύματα, αλλά και για να τρομοκρατήσει συνολικά την ισραηλινή κοινωνία.

«Αυτό που είδαμε ήταν ένα βαθύ μίσος με στόχο να μας ταπεινώσει και να μας τρομοκρατήσει ως λαό, ως έθνος, ως γυναίκες, ως ευάλωτους ανθρώπους που βρέθηκαν σε αιχμαλωσία και σε μια παρατεταμένη κόλαση», δήλωσε στους Times of Israel η δρ. Κοχάβ Ελκαγιάμ-Λέβι, ειδική στο διεθνές δίκαιο και ιδρυτική πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής.

Η μελέτη των 300 σελίδων που εκπόνησε η Επιτροπή, μια ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση που συστάθηκε για την τεκμηρίωση των ωμοτήτων της 7ης Οκτωβρίου, περιγράφει λεπτομερώς 13 μορφές σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης και εις βάρος των ομήρων, μεταξύ των οποίων βιασμοί, σεξουαλικά βασανιστήρια και ακρωτηριασμοί, εκτελέσεις που συνδέονταν με σεξουαλική βία, σεξουαλική κακοποίηση μετά θάνατον και σεξουαλικές επιθέσεις μπροστά σε μέλη οικογενειών, μεταξύ άλλων πράξεων.

«Η έκταση, ο συντονισμός και η επανάληψη αυτών των ενεργειών αποδεικνύουν μια εκτεταμένη και συστηματική επίθεση κατά αμάχων, στην οποία η σεξουαλική βία χρησιμοποιήθηκε σκόπιμα ως μέθοδος τρόμου», αναφέρεται στην έρευνα.

Η μελέτη, με τίτλο «Silenced No More» («Όχι πια σιωπή»), τεκμηρίωσε επίσης τον σκόπιμο τρόπο με τον οποίο η Χαμάς και άλλοι τρομοκράτες κατέγραφαν και διέδιδαν μέσω κοινωνικών δικτύων βίντεο και φωτογραφίες των βιαιοτήτων τους, στέλνοντας, μάλιστα, αρχεία ακόμα και απευθείας στις οικογένειες των θυμάτων τους και της κοινοποίησής τους στο διαδίκτυο «με πρόθεση να εκφοβίσουν, να ταπεινώσουν και να τρομοκρατήσουν».

Οι πράξεις που διαπράχθηκαν, κατέληξε η Επιτροπή, συνιστούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονικές ενέργειες βάσει του διεθνούς δικαίου, ενώ οι συντάκτες της έκθεσης συνέστησαν στις ισραηλινές αρχές να διώξουν τους δράστες ειδικά για τέτοιες πράξεις σεξουαλικής και έμφυλης βίας.

Η οργάνωση ανέφερε ότι η έρευνά της αποτέλεσε «πράξη τεκμηρίωσης, λογοδοσίας και μνήμης» και υποστήριξε ότι το έργο της για τη διατήρηση μαρτυριών, την καταγραφή αποδεικτικών στοιχείων και την ανάλυση των προτύπων και των νομικών συνεπειών των εγκλημάτων είχε σχεδιαστεί «ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δεινά που υπέστησαν τα θύματα δεν θα αμφισβητηθούν, δεν θα διαγραφούν και δεν θα ξεχαστούν».

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Καναδά, Ίρβιν Κότλερ ήταν βασικός συντελεστής της έκθεσης, η οποία έλαβε επίσης την υποστήριξη της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, της πρώην ειδικής συμβούλου του ΟΗΕ για την πρόληψη της γενοκτονίας Άλις Γουαϊρίμου Ντερίτου, του πρώην επικεφαλής εισαγγελέα του Ειδικού Δικαστηρίου του ΟΗΕ για τη Σιέρα Λεόνε, καθηγητή Ντέιβιντ Κρέιν και του πρώην προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ, Ααρόν Μπαράκ, μεταξύ πολλών άλλων ειδικών στο διεθνές δίκαιο.

Για τις ανάγκες της μελέτης, η Επιτροπή ανέφερε ότι εξέτασε περισσότερες από 10.000 φωτογραφίες και αποσπάσματα βίντεο, συνέλεξε, απομαγνητοφώνησε, μετέφρασε και διασταύρωσε αφηγήσεις επιζώντων και μαρτύρων, πραγματοποίησε επισκέψεις στα σημεία των ωμοτήτων της 7ης Οκτωβρίου και συναντήθηκε με οικογένειες και πληγείσες κοινότητες.

Συνολικά, η Επιτροπή βασίστηκε σε περισσότερες από 430 επίσημες και ανεπίσημες συνεντεύξεις, μαρτυρίες και συναντήσεις με επιζώντες, μάρτυρες, απελευθερωμένους ομήρους, ειδικούς και συγγενείς για τη σύνταξη της έκθεσής της.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, περίπου 5.600 μαχητές της Χαμάς και άλλοι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες εισέβαλαν από τα σύνορα της Γάζας προς το Ισραήλ και διέπραξαν σφαγές σε πολυάριθμες τοποθεσίες της παραμεθόριας περιοχής, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 251 ομήρους πίσω στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια των σφαγών, οι τρομοκράτες διέπραξαν επίσης πολυάριθμες ωμότητες, μεταξύ των οποίων ακρωτηριασμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν περίπου 300 από τους δράστες εντός του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και την εβδομάδα που ακολούθησε την εισβολή. Τη Δευτέρα, η Κνεσέτ ενέκρινε νόμο για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου που θα δικάσει τους τρομοκράτες της 7ης Οκτωβρίου για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη βίαιη επίθεση, συμπεριλαμβανομένων ειδικά των «σεξουαλικών εγκλημάτων», μεταξύ άλλων φερόμενων εγκλημάτων πολέμου εκείνης της ημέρας.

Η άρνηση των ωμοτήτων και η δημιουργία της έκθεσης

Η Ελκαγιάμ-Λέβι, νομικός και βραβευμένη με το Βραβείο Ισραήλ, δήλωσε ότι μετά τις ωμότητες της 7ης Οκτωβρίου βρέθηκε να απαντά σε αρνήσεις των εγκλημάτων σε διάφορα φόρα, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών.

«Δυστυχώς, είδαμε σιωπή και άρνηση – και μάλιστα πολύ γρήγορη άρνηση – κάτι που με έκανε να καταλάβω ότι έπρεπε να συλλέξουμε αποδεικτικά στοιχεία όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να δημιουργήσουμε ένα αρχείο σύμφωνα με αυστηρά διεθνή πρότυπα», είπε.

«Για δύο χρόνια ακούγαμε επιζώντες και μάρτυρες, εξετάζαμε εξαντλητικά τα στοιχεία και ερχόμασταν αντιμέτωποι με υλικό που συχνά ξεπερνά την ανθρώπινη κατανόηση», πρόσθεσε η Ελκαγιάμ-Λέβι στην έκθεση.

«Εργαστήκαμε για να διατηρήσουμε αυτά τα στοιχεία σε ένα ειδικό αρχείο εγκλημάτων πολέμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φωνές τους θα ακουστούν και ότι ο κόσμος θα μάθει τι συνέβη. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι η σεξουαλική βία αποτέλεσε σκόπιμη στρατηγική, η οποία εφαρμόστηκε με εξαιρετική αγριότητα».

«Κραυγές που δεν έχετε ακούσει ποτέ»

Η έκθεση της Επιτροπής περιλαμβάνει μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, πρώην ομήρων και επιζώντων της 7ης Οκτωβρίου, προκειμένου να καταδείξει την έκταση και τη συστηματική φύση της σεξουαλικής βίας που διαπράχθηκε εκείνη την ημέρα.

«Άκουσα έναν βιασμό όπου την περνούσαν από τον έναν στον άλλον. Πιθανότατα ήταν τραυματισμένη, κρίνοντας από τις κραυγές της — κραυγές που δεν έχετε ακούσει ποτέ πουθενά. Είναι ανάμεσα στη σιωπή και στις κραυγές, ανάμεσα στον πόνο και στην επιθυμία να πεθάνεις», είπε η αυτόπτης μάρτυρας Ντάριν Κομάροφ στην Επιτροπή για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova.

«Και αφού τελείωσε ο ένας, είπε σε άλλον να ανέβει: “Ταάλ” [στα αραβικά], σαν να έλεγε “ο επόμενος”. Και προφανώς υπήρχε σειρά… Και αφού τελείωσαν, την πυροβόλησαν», είπε.

Πέρα από τις πολυάριθμες άμεσες μαρτυρίες για βιασμούς στις 7 Οκτωβρίου, η μελέτη επικαλείται επίσης πολλούς μάρτυρες που ανέφεραν ότι είδαν δολοφονημένα θύματα σε στάσεις και καταστάσεις που μαρτυρούσαν ότι είχε ασκηθεί σεξουαλική βία εις βάρος τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν πολυάριθμα θύματα που βρέθηκαν γυμνά ή χωρίς εσώρουχα, ακρωτηριασμένα σώματα, συμπεριλαμβανομένων ακρωτηριασμών και τραυμάτων από πυροβολισμούς στα γεννητικά όργανα ανδρών και γυναικών, καθώς και δολοφονημένες γυναίκες με ανοιχτά τα πόδια.

Ο Ναχμάν Σάι Ρεβίβ, διασώστης πρώτης ανταπόκρισης, περιέγραψε ότι είδε πέντε γυναίκες που είχαν πυροβοληθεί στη βουβωνική χώρα στο ή κοντά στο σημείο του φεστιβάλ Nova, καθώς και τα σώματα δύο ακόμη γυναικών που βρέθηκαν με ανοιχτά πόδια και σκισμένο το πάνω μέρος του παντελονιού τους.

Σεξουαλική βία ασκήθηκε επίσης εις βάρος ανδρών στις 7 Οκτωβρίου, με ένα θύμα, του οποίου το όνομα αναφέρεται ως D, να καταθέτει στην Επιτροπή ότι υπέστη βίαιο ομαδικό βιασμό και βασανιστήρια στο φεστιβάλ Nova.

«Υποστήκαμε κάθε είδους κακοποίηση. Μας έφτυναν στο πρόσωπο, μας ταπείνωναν, έλεγαν πράγματα για τους Εβραίους… όσο περισσότερο αντιστεκόμουν, τόσο πιο σκληρά με χτυπούσαν. Τραυμάτισαν τα γεννητικά μου όργανα… Με χτυπούσαν με ζώνη και γελούσαν μαζί μου», κατέθεσε ο D.

«Ήταν πολλοί και πραγματικά το απολάμβαναν. Γελούσαν, ήταν πραγματικά ευχαριστημένοι, σαν να ήμουν η σεξουαλική τους κούκλα. Ένιωθα ότι όλα τα όρια είχαν καταρρεύσει… Δεν υπήρχαν όρια. Ήμουν εντελώς γυμνός. Έκαναν ό,τι ήθελαν πάνω μου. Νιώθεις βρώμικος όλη την ώρα. Σήμερα κάνω χίλια ντους τη μέρα και πάλι νιώθω αηδία και βρομιά. Δεν επέστρεψα ποτέ σωματικά στον εαυτό μου…»

Σεξουαλική βία κατά ομήρων

Πολυάριθμοι όμηροι, γυναίκες και άνδρες, που μεταφέρθηκαν στη Γάζα ανέφεραν επίσης ότι υπέστησαν σεξουαλικές επιθέσεις από τους απαγωγείς τους, ενώ μέλη οικογενειών κατέθεσαν ότι εξαναγκάστηκαν να προβαίνουν σε «σεξουαλικές πράξεις ο ένας στον άλλον».

Γυναίκες όμηροι κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επιθέσεις κατά τη διάρκεια και μετά το μπάνιο τους και ότι εξαναγκάστηκαν να προβαίνουν σε σεξουαλικές πράξεις με τους απαγωγείς τους.

Η Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι, τουλάχιστον σε μία περίπτωση, μέλη οικογένειας που κρατούνταν όμηροι στη Γάζα εξαναγκάστηκαν σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης μεταξύ τους.

Η έκθεση περιγράφει ακόμη πώς οι τρομοκράτες «οπλοποίησαν» τη διαδικτυακή διάδοση των εγκλημάτων τους ως μέρος της ίδιας της βίας, συμπεριλαμβανομένου σεξουαλικοποιημένου περιεχομένου, σημειώνοντας ότι ένοπλες ομάδες κατέγραφαν πράξεις κακοποίησης, ταπείνωσης και δολοφονιών και διέδιδαν το υλικό «μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και μέσω των ίδιων των ψηφιακών λογαριασμών των θυμάτων».

Οι προσπάθειες των τρομοκρατών να δημοσιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα εγκλήματά τους αποτελούν από μόνες τους απόδειξη ότι στόχος της σεξουαλικής βίας ήταν να υποφέρει συνολικά η ισραηλινή κοινωνία, δήλωσε η Ελκαγιάμ-Λέβι.

Η μελέτη αναφέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι οικογένειες πληροφορήθηκαν πρώτα την τύχη των αγαπημένων τους μέσα από εικόνες ή βίντεο που διένειμαν οι δράστες, σε μια σκόπιμη προσπάθεια να μετατραπούν οι πράξεις βίας «σε εργαλεία ψυχολογικού πολέμου που στρέφονταν όχι μόνο κατά των θυμάτων αλλά και κατά των οικογενειών και της κοινωνίας συνολικά».

Η Ελκαγιάμ-Λέβι δήλωσε ότι η Πολιτική Επιτροπή θα αποστείλει την έκθεση σε εθνικά κοινοβούλια και ξένους φορείς λήψης αποφάσεων, ώστε η έρευνα να μην παραμείνει μόνο σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών αλλά να αποτελέσει επίσημο και αναγνωρισμένο αρχείο των ωμοτήτων που διέπραξαν η Χαμάς και οι συνεργάτες της στις 7 Οκτωβρίου.

«Συνολικά, η έρευνα της Επιτροπής αποκαλύπτει μια συντονισμένη επίθεση στην οποία η σεξουαλική βία χρησιμοποιήθηκε για να τρομοκρατήσει θύματα, οικογένειες, κοινότητες και την κοινωνία», αναφέρεται στη μελέτη. «Το συμπέρασμά μας είναι κατηγορηματικό: η σεξουαλική και έμφυλη βία αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου και της αιχμαλωσίας των ομήρων».

