Αντιφατικές εικόνες δίνουν ΗΠΑ και Ιράν για την πορεία των διαπραγματεύσεων: ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο υπόσχεται «καλά νέα τις επόμενες ώρες», η Τεχεράνη κρατά αποστάσεις και διαψεύδει το πλήρες άνοιγμα του Ορμούζ.

Αν και αξιωματούχοι παραδέχονται πως έχει γίνει πρόοδος, δεν επιβεβαιώνουν πολλές από τις πληροφορίες που προκύπτουν από αμερικανικά ΜΜΕ και αξιωματούχους της Ουάσιγκτον.

Κυρίως, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι το πιο «θολό» σημείο από τα όσα διαρρέουν οι δύο πλευρές πως έχει συμφωνηθεί στο προσύμφωνο εκεχειρίας για άλλες 60 ημέρες.

Ρούμπιο: Τις επόμενες ώρες ίσως έχουμε μια καλή είδηση

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν.

«Πιστεύω ότι είναι πιθανόν, τις επόμενες ώρες, ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

Ιράν: Τι ισχύει για το ουράνιο, τι λένε για τα Στενά του Ορμούζ

Ένα από τα «θολά» σημεία του μνημονίου, είναι το ουράνιο. Δημοσιεύματα στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, με πηγές αξιωματούχων. Η Τεχεράνη δεν επιβεβαίωσε την είδηση.

Παράλληλα, διέψευσε το «πλήρες άνοιγμα» στο Ορμούζ στο πλαίσιο της συμφωνίας των δύο πλευρών, τονίζοντας μέσω αξιωματούχου ότι δεν θα γυρίσει στο στάτους που ήταν πριν την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, η Τεχεράνη ζητάει να υπάρχει ένα διάστημα 30 ημερών προσαρμογής και εφαρμογής μέτρων που συνδέονται με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Μόλις αυτός αρθεί λένε ότι θα ανοίξουν και πάλι την δίοδο.

Παράλληλα, τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση για παραχωρήσεις στα πυρηνικά καθώς δημοσιεύματα στις ΗΠΑ ανέφεραν πως η Τεχεράνη σκοπεύει να παραχωρήσει αποθέματα ουρανίου στην Ουάσιγκτον.

Τι προβλέπει το μνημόνιο, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ

Το μνημόνιο -εφ όσον συμφωνηθεί οριστικά- μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτό θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να προχωρήσεις τις εξαγωγές της, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

O εκπρόσωπος Τύπου του υπ. Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε πως έχουν «μειωθεί τα σημεία διαφωνιών» ωστόσο διέψευσε πως οι δύο χώρες είναι κοντά σε συμφωνία καθώς δεν τα έχουν βρει σε σημεία-κλειδί και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για αντιφατικές δηλώσεις.

Τα βασικά σημεία του μνημονίου σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ:

Τερματισμός των συγκρούσεων

Ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο βήμα, με έμφαση στον τερματισμό των συγκρούσεων σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Αυτό θα απαιτούσε από το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εκεί.

Στενά του Ορμούζ

Προτείνεται μια περίοδος 30 ημερών για την εφαρμογή μέτρων που συνδέονται με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Μόλις αρθεί ο αποκλεισμός, το Ιράν θα ανοίξει ξανά τη θαλάσσια οδό.

Ωστόσο, αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι συνθήκες δεν θα επανέλθουν πλήρως στα προπολεμικά επίπεδα, παρότι η κανονική ναυσιπλοΐα θα συνεχιστεί.

Η Τεχεράνη φέρεται να έχει τονίσει την κυριαρχία της πάνω στα Στενά.

Πυρηνικές συνομιλίες

Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα διαρκέσουν 60 ημέρες, αν και η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη δεσμευτεί σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις.

Ως αρχικό βήμα, μέρος των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να αποδεσμευτεί, κάτι που το Ιράν παρουσιάζει ως απάντηση στις προηγούμενες «αρνητικές εμπειρίες» του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η Τεχεράνη ζητά επίσης έναν σαφή μηχανισμό για την αποδέσμευση των υπόλοιπων κεφαλαίων, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να επανεξετάσει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων αν δεν υπάρξει σχετική συμφωνία.

Πακιστάν: Ουσιαστικά βήματα προς την ειρήνη

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ, δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ. Όπως είπε, αυτή η «σημαντική» συνομιλία αποτέλεσε «ένα ουσιαστικό βήμα πιο κοντά προς την περιφερειακή ειρήνη».

«Τα επιτεύγματα αυτών των διαπραγματεύσεων προσφέρουν λόγους αισιοδοξίας ότι ένα θετικό και διαρκές αποτέλεσμα είναι εφικτό», πρόσθεσε.

Παράλληλα, επαίνεσε την «ηγεσία» και τη «δέσμευση στον διάλογο και τη διπλωματία» του Τραμπ.

