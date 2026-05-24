Άγρια επεισόδια ξέσπασαν το Σάββατο στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο, όταν η βασκική αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον τέσσερα μέλη του Παγκόσμιου Στολίσκου Sumud κατά την επιστροφή τους από ισραηλινή κράτηση.
Βίντεο έδειξαν αστυνομικούς της περιφερειακής αστυνομικής δύναμης της Χώρας των Βάσκων να ξυλοκοπούν και να σέρνουν ανθρώπους. Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν απρόκλητη βαναυσότητα των αρχών, την ώρα που οι ακτιβιστές επέστρεφαν από μια μεγάλη περιπέτεια στο Ισραήλ.
Η περιφερειακή αστυνομία της Χώρας των Βάσκων (Ertzaintza) βρίσκεται συχνά στο μικροσκόπιο για τη διαχείριση διαδηλώσεων και δημόσιων συγκεντρώσεων. Στο συγκεκριμένο περιστατικό στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο, η βίαιη παρέμβαση και οι συλλήψεις ακτιβιστών του Στολίσκου (που είχαν μεταβεί για την υποστήριξη των Παλαιστινίων) έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις δικαιωμάτων και πολιτικές ομάδες της περιοχής, οι οποίες ζητούν εξηγήσεις. Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης δεσμεύθηκε για τη διεξαγωγή έρευνας,