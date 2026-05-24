Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 70 τραυματίστηκαν όταν ένας βομβιστής αυτοκτονίας ανατίναξε όχημα γεμάτο εκρηκτικά κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή, καθώς περνούσε ένα επιβατικό τρένο στην πόλη Κουέτα, στη νοτιοδυτική επαρχία Μπαλουχιστάν του Πακιστάν, την Κυριακή, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε την ανατροπή δύο βαγονιών του τρένου, τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες.

FAH again targeted innocent civilians in Quetta after a powerful explosion struck near a passenger train at Chaman Phatak, causing the train to derail. 🚨🚨



Following the explosion, a fire erupted near the railway track.



Rescue teams and security forces rushed to the scene.

Οι γιατροί στα τοπικά νοσοκομεία ανέφεραν ότι παρέλαβαν τους τραυματίες, με 20 σε κρίσιμη κατάσταση. Τρεις αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν στο πρακτορείο Associated Press ότι τα θύματα της επίθεσης μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία μετά την επίθεση.

Credits: REUTERS/Stringer

Η απαγορευμένη Οργάνωση Απελευθέρωσης Μπαλουχιστάν (BLA), που διεκδικεί την ανεξαρτησία από την κεντρική κυβέρνηση του Πακιστάν, ανέλαβε την ευθύνη σε δήλωση που απέστειλε σε δημοσιογράφους, αναφέροντας ότι στόχος ήταν τρένο που μετέφερε προσωπικό ασφαλείας.

Η Κουέτα είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλουχιστάν, πλούσιας σε πετρέλαιο και ορυκτά, η οποία πλήττεται από μακροχρόνια ανταρσία χαμηλής έντασης. Οι αντάρτες έχουν συχνά στοχοποιήσει δυνάμεις ασφαλείας, κυβερνητικές εγκαταστάσεις και πολίτες στην επαρχία αλλά και αλλού στη χώρα.

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τον στόχο αθώων πολιτών και λυπούμαστε βαθιά για την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Τα τρομοκρατικά στοιχεία δεν δικαιούνται καμία επιείκεια», δήλωσε ο Σαχίντ Ρίντ, εκπρόσωπος της επαρχιακής κυβέρνησης του Μπαλουχιστάν.

Μετά την έκρηξη, κηρύχθηκε κατάσταση ιατρικού εκτάκτου ανάγκης στα νοσοκομεία της Κουέτα και ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Παρά τις δηλώσεις των αρχών ότι έχουν καταστείλει την ανταρσία, η βία στο Μπαλουχιστάν συνεχίζεται. Το 2024, τουλάχιστον 26 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων στρατιώτες, είχαν σκοτωθεί σε επίθεση αυτοκτονικού βομβιστή σε σιδηροδρομικό σταθμό της επαρχίας.

