Τουρκικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών έκαναν σήμερα χρήση δακρυγόνων και έσπασαν τις πύλες των κεντρικών γραφείων του αξιωματικού κόμματος της αντιπολίτευσης (CHP), προκειμένου να απομακρύνουν την καθαιρεμένη ηγεσία του, ειδικότερα τον πρόεδρο Οζγκιούρ Οζέλ.

Εφετείο επικαλούμενο παρατυπίες αποφάσισε την Πέμπτη την αποπομπή του ηγέτη του Ρεπουμπανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, ακυρώνοντας τα αποτελέσματα του συνεδρίου του κόμματος στο οποίο είχε εκλεγεί το 2023.

Στη θέση του επανήλθε ο πρώην πρόεδρος του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος είχε ηττηθεί από τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στις εθνικές εκλογές της ίδιας χρονιάς.

skai.gr