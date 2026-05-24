Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαβεβαίωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να λαμβάνει δράσεις κατά των απειλών σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, όπως μετέδωσε ισραηλινή πηγή στο Reuters.

Η συνομιλία έγινε εν μέσω προχωρημένων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν ουσιαστικά κλείσει από το Ιράν στην αρχή της σύγκρουσης. Η ΗΠΑ είχαν απαντήσει με ναυτικό αποκλεισμό της περιοχής.

«Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία δράσης απέναντι σε απειλές σε όλα τα μέτωπα, και ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε και στήριξε αυτή την αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά η ισραηλινή πηγή.

Ωστόσο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι μια συμφωνία θα ήταν εφικτή μόνο με την πλήρη κατάπαυση των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στον Λίβανο.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε νωρίτερα ότι υπάρχει πιθανότητα για «καλά νέα» μέσα στη μέρα, δημιουργώντας προσδοκίες για την εξέλιξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

