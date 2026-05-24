Στα 73 της χρόνια, η Ζιζέλ Πελικό αποκάλυψε ότι κατάφερε να ερωτευτεί ξανά, χρόνια μετά τον εφιάλτη που βίωσε από τον πρώην σύζυγό της που τη νάρκωνε και καλούσε αγνώστους να τη βιάσουν. «Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ ξανά έναν άνδρα, αλλά αυτό μου συνέβη», δήλωσε στο Hay Festival της Ουαλίας.

Ειδικότερα, η Πελικό μίλησε το Σάββατο (23/5) στο Hay Festival της Ουαλίας, για τη ζωή της μετά τον εφιάλτη που βίωσε: «Είναι κάτι που δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου» είπε, «πρώτα απ’ όλα, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή αποφάσισε διαφορετικά».

Η ίδια μίλησε για το πώς γνωρίστηκε με τον σύντροφό της, Ζαν-Λουπ Αγοπιάν, τονίζοντας ότι «οι πορείες μας διασταυρώθηκαν σε μια στιγμή» και όπως εξομολογήθηκε, «μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία».

«Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ ξανά έναν άνδρα, αλλά αυτό μου συνέβη, οπότε βλέπετε ότι όλα είναι πιθανά στη ζωή, δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεστε» υπογράμμισε, σύμφωνα με τον Guardian.

Η 73χρονη εμφανίστηκε στο φεστιβάλ για να παρουσιάσει το αυτοβιογραφικό της βιβλίο «Ένας ύμνος στη ζωή» και έδωσε συνέντευξη επί σκηνής. «Νόμιζα ότι η ιστορία μου αφορούσε μόνο εμένα, αλλά συνειδητοποίησα ότι, στην πραγματικότητα, ήταν το δέντρο που έκρυβε το δάσος» συνέχισε.

Είπε ότι «η κοινωνία πρέπει να ξυπνήσει» όσον αφορά το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και ότι πρόκειται για ένα «φρικτό κακό που ξεπερνά όλα τα σύνορα».

Παρά τις τραυματικές εμπειρίες της, η ίδια αισθάνεται αισιόδοξη για το μέλλον των γυναικών: «Μπορούμε να ζούμε μαζί αρμονικά, άνδρες και γυναίκες», είπε «και είναι σημαντικό να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας από μικρή ηλικία». «Ίσως είμαι από τη φύση μου πολύ αισιόδοξη, αλλά ελπίζω ότι ο άνθρωπος θα προχωρήσει προς την ειρήνη και την αγάπη».

Πρόσφατα, οι γαλλικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την επανεμφάνιση του ιστότοπου που χρησιμοποιούσε ο Ντομινίκ Πελικό για να προσελκύει άνδρες που κακοποιούσαν τη γυναίκα του. Η πλατφόρμα, συνδέθηκε με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, βιασμούς και δολοφονίες και έκλεισε τον Ιούνιο του 2024.

Η Πελικό περιέγραψε ως «απόλυτο θαύμα» το γεγονός ότι μιλάει στη σκηνή, επειδή «ο τρόπος με τον οποίο ο [Ντομινίκ] με νάρκωνε, με νάρκωνε τόσο έντονα, αναρωτιέμαι πώς η καρδιά και το σώμα μου άντεξαν για τόσο καιρό».

Οι φίλοι και τα παιδιά της ανησυχούσαν για την κατάσταση της υγείας της, καθώς συχνά επαναλάμβανε τις ίδιες φράσεις στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες χωρίς να το θυμάται.

Η απόφασή της να παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας πήρε χρόνια. Όταν η απόφασή της ανακοινώθηκε στο δικαστήριο, συνειδητοποίησε ότι οι καταδικασθέντες άνδρες και οι δικηγόροι τους θα «με έκαναν να το πληρώσω πολύ ακριβά, και αυτό ακριβώς συνέβη, προσπάθησαν πραγματικά να με ταπεινώσουν».

Σημειώνεται ότι η κόρη της, Καρολάιν Νταριάν, επίσης ακολουθεί νομική οδό κατά του πατέρα της Ντομινίκ, καθώς ανάμεσα στις εικόνες που είχε στη κατοχή του ήταν φωτογραφίες της στις οποίες αυτή εμφανίζεται αναίσθητη σε ένα κρεβάτι φορώντας εσώρουχα που δεν ήταν δικά της.

