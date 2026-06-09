Εναέριο στόχο που προερχόταν από την Υεμένη αναχαίτισαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού μέσω Telegram, το περιστατικό ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς ή ζημιές.

Israeli missile defense appears to have downed a Houthi drone detected in Eilat, southern Israel a short time ago. pic.twitter.com/DsSKxJVPDK June 8, 2026

Ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού

Περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε και αναχαίτισε εναέριο στόχο που κατευθυνόταν προς το νότιο τμήμα της χώρας.

Η ενημέρωση έγινε μέσω ανάρτησης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στην πλατφόρμα Telegram, όπου διευκρινίστηκε ότι ο στόχος προερχόταν από την Υεμένη.

בהמשך להתרעות שהופעלו בשעה 23:56 ו-00:08 על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, זוהתה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים, אין נפגעים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 8, 2026

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Στην ανακοίνωσή του ο στρατός ανέφερε: «Εναέριος ύποπτος στόχος από την Υεμένη αναχαιτίστηκε. Το συμβάν είναι λήξαν».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές από το περιστατικό, ενώ οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του εναέριου στόχου.

protothema.gr