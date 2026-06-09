Ιστορική κατάσχεση ναρκωτικών πραγματοποίησαν οι αρχές της Χιλής, βρίσκοντας πάνω από 100 τόνους παράνομων ουσιών κρυμμένων σε φορτία ξυλείας με προορισμό την Ευρώπη. Η κυβέρνηση της χώρας χαρακτήρισε την επιχείρηση «ιστορικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα», με την αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών να υπολογίζεται στα 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην ευρωπαϊκή αγορά.
«Χάρη στο κοινό έργο της εισαγγελίας, του λιμενικού και των τελωνείων, 1.080 τόνοι ξύλων στα οποία είχαν εμποτιστεί διάφορα ναρκωτικά μπόρεσαν να κατασχεθούν», γεγονός που αποτελεί «ιστορικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.
Η κατάσχεση των 100 τόνων «είναι η μεγαλύτερη (του είδους) στην ιστορία της Χιλής», πρόσθεσε διευκρινίζοντας πως στην ξυλεία είχαν κρυφτεί κυρίως κοκαΐνη και κεταμίνη.
Αν τα ναρκωτικά έφταναν στους προορισμούς τους οι ελεγχόμενες ουσίες θα ανακτώνταν με «προχωρημένες χημικές διεργασίες, για τις οποίες χρειάζονται εξειδικευμένα εργαστήρια», ανέφεραν από την πλευρά τους τα τελωνεία, που εκτίμησαν ότι η αξία του εμπορεύματος ανερχόταν σε 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην ευρωπαϊκή αγορά.
Οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν κι άλλο, η εξέταση ύποπτων εμπορευματοκιβωτίων δεν έχει ολοκληρωθεί.
Η επιχείρηση διεξήχθη στα λιμάνια Σαν Αντόνιο, Βαλπαραΐσο (κεντρικά) και Αρίκα (βόρεια), σύμφωνα με τις αρχές.