Ιστορική κατάσχεση ναρκωτικών πραγματοποίησαν οι αρχές της Χιλής, βρίσκοντας πάνω από 100 τόνους παράνομων ουσιών κρυμμένων σε φορτία ξυλείας με προορισμό την Ευρώπη. Η κυβέρνηση της χώρας χαρακτήρισε την επιχείρηση «ιστορικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα», με την αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών να υπολογίζεται στα 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Χάρη στο κοινό έργο της εισαγγελίας, του λιμενικού και των τελωνείων, 1.080 τόνοι ξύλων στα οποία είχαν εμποτιστεί διάφορα ναρκωτικά μπόρεσαν να κατασχεθούν», γεγονός που αποτελεί «ιστορικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

A esta hora en #Arica Fiscalía Nacional Policía Marítima de la Armada de #Chile y Aduanas dan a conocer histórico decomiso de drogas en madera impregnada desde #Bolivia más de 100 toneladas de cocía a y ketamina pic.twitter.com/JT7NJEvl1M June 8, 2026

Η κατάσχεση των 100 τόνων «είναι η μεγαλύτερη (του είδους) στην ιστορία της Χιλής», πρόσθεσε διευκρινίζοντας πως στην ξυλεία είχαν κρυφτεί κυρίως κοκαΐνη και κεταμίνη.

La coordinación entre la Policía Marítima, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota y el Servicio Nacional de Aduanas permitió concretar uno de los procedimientos más relevantes contra el crimen organizado transnacional en nuestro país.



La detección de cargamentos contaminados… pic.twitter.com/7CvjJmeYI3 June 8, 2026

Αν τα ναρκωτικά έφταναν στους προορισμούς τους οι ελεγχόμενες ουσίες θα ανακτώνταν με «προχωρημένες χημικές διεργασίες, για τις οποίες χρειάζονται εξειδικευμένα εργαστήρια», ανέφεραν από την πλευρά τους τα τελωνεία, που εκτίμησαν ότι η αξία του εμπορεύματος ανερχόταν σε 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην ευρωπαϊκή αγορά.

Hoy informamos un resultado histórico en la lucha contra el crimen organizado en nuestro país. Gracias al trabajo coordinado de la Fiscalía de Arica, la Policía Marítima de la Armada de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas, se detectó 1.080,8 toneladas de madera impregnada con… pic.twitter.com/eIjXcdQSb7 June 8, 2026

Οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν κι άλλο, η εξέταση ύποπτων εμπορευματοκιβωτίων δεν έχει ολοκληρωθεί.

#VIRAL El narcotráfico, en comparación a quienes lo combaten, innova más rápido la forma en que transportan la droga, tienen menos recursos y menos escrúpulos para defenderse. Por lo que para ganarle a este flagelo, hay que usar más fuerza y tener menos escrúpulos con ellos. O… pic.twitter.com/yEBTsQVhWu June 8, 2026

Η επιχείρηση διεξήχθη στα λιμάνια Σαν Αντόνιο, Βαλπαραΐσο (κεντρικά) και Αρίκα (βόρεια), σύμφωνα με τις αρχές.

El Fiscal Nacional Ángel Valencia, y el Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacaron, en Arica, el trabajo investigativo de la Fiscalía de Arica que registró, desde febrero de este año a la fecha, la histórica incautación de cerca de 100 toneladas de droga que estaba… pic.twitter.com/4Qm4Bl3RnK — Fiscalía Arica-Parinacota (@Fiscalia_Arica) June 8, 2026

protothema.gr