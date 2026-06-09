Σε ένα εστιατόριο, ένας από τους χειρότερους εφιάλτες για ιδιοκτήτες και πελάτες είναι τα ποντίκια.

Αυτό όμως φαίνεται να συνέβη σε εστιατόριο του διάσημου σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ στον Καναδά, καθώς σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok διακρίνονται δύο ποντίκια να κινούνται ανάμεσα στα τραπέζια της σάλας.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο Gordon Ramsay Steak στο Ρίτσμοντ της Βρετανικής Κολομβίας. Το βίντεο, που αναρτήθηκε χωρίς λεζάντα από χρήστη της πλατφόρμας, δείχνει μια σχεδόν άδεια τραπεζαρία, ενώ δύο μικρά τρωκτικά τρέχουν ανάμεσα στα τραπέζια. Την ίδια στιγμή, μέλη του προσωπικού παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ στο βάθος ακούγονται σχόλια. Ένας από τους παρευρισκόμενους ακούγεται να επισημαίνει την παρουσία των δύο ποντικιών, ενώ άλλος αστειεύεται προτρέποντας τους πελάτες να απολαύσουν το δωρεάν γεύμα καθώς υπέθετε ότι ο κόσμος δεν θα καλούνταν να πληρώσει μετά το το απρόσμενο «θέαμα».

Το βίντεο συγκέντρωσε σχεδόν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα σχόλια, ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν την έκπληξη και τον αποτροπιασμό τους, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι η παρουσία τρωκτικών δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο στην περιοχή του Ρίτσμοντ. Μεταξύ των σχολίων, επαγγελματίας στον τομέα της απεντόμωσης σημείωσε ότι «αυτό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε εστιατόριο, οπουδήποτε, δεν σημαίνει ότι είναι βρώμικα ή ότι δεν έχουν καθαρή κουζίνα».

Σε ερώτηση άλλου χρήστη για το αν το εστιατόριο προσέφερε δωρεάν γεύμα ως αποζημίωση, ο πελάτης που κατέγραψε το βίντεο δημοσίευσε φωτογραφία του λογαριασμού του, υποστηρίζοντας ότι έλαβε έκπτωση 100 δολαρίων.

Τα ποντίκια στο εστιατόριο του Ράμσεϊ έγιναν viral και στο Reddit

Το βίντεο σχολιάστηκε έντονα και στο Reddit όπου πολλοί συμφώνησαν ότι η εμφάνιση τρωκτικών δεν συνδέεται απαραίτητα με την καθαριότητα ενός καταστήματος εστίασης. «Μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια στη Γαλλία έχουν αρουραίους. Έχω δει ακόμη και ένα ντοκιμαντέρ για έναν αρουραίο που είναι ο σεφ σε ένα από αυτά», έγραψε ένας χρήστης αστειευόμενος.

Άλλοι χρήστες σχολίασαν ότι τα τρωκτικά αποτελούν διαρκή πρόκληση για πολλά εστιατόρια, ανεξάρτητα από τα μέτρα που λαμβάνονται, καθώς παράγοντες όπως η ηλικία του κτιρίου, η γύρω περιοχή και τα γειτονικά καταστήματα μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση. Ενδιαφέρον προκάλεσε και η παρέμβαση εργαζομένου στον χώρο της εστίασης, ο οποίος αποκάλυψε ότι το προσωπικό είχε εκπαιδευτεί να δείχνει έκπληκτο σε ανάλογες περιπτώσεις και να αποδίδει την εμφάνιση των τρωκτικών στην παλαιότητα του κτιρίου όπου εργαζόταν.

iefimerida.gr