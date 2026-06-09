Στο μεγάλο ετήσιο event της Apple παρουσιάστηκαν χθες τα νέα λειτουργικά συστήματα για όλα τα προϊόντα της εταιρείας, με επίκεντρο μια αναβαθμισμένη Siri και νέες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης. Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά που ανακοινώθηκαν ξεχωρίζει ένα νέο εργαλείο επεξεργασίας φωτογραφιών με AI που επιτρέπει στους χρήστες να αλλάξουν τη γωνία της κάμερας ακόμη και μετά τη λήψη.

Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία, η επόμενη γενιά του Apple Intelligence στα iPhone, «βασίζεται σε μια τολμηρή νέα αρχιτεκτονική η οποία ενσωματώνει τα πιο πρόσφατα μοντέλα Apple Foundation βαθιά στις πλατφόρμες της Apple και έχει σχεδιαστεί ειδικά για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών».

Ισως το πιο εντυπωσιακό από όσα παρουσιάστηκαν από την Apple χθες βράδυ ήταν το νέο εργαλείο στην επεξεργασία φωτογραφιών μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή «Φωτογραφίες» ως μέρος του Apple Intelligence, συμπεριλαμβανομένου και ενός αναβαθμισμένου εργαλείου «Καθαρισμού». Ο λόγος για το «Spatial Reframing» που θα επιτρέπει στους χρήστες να επανατοποθετήσουν τη γωνία της κάμερας μιας φωτογραφίας αφού αυτή έχει ήδη τραβηχτεί.

Αγγίζοντας και σύροντας, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το κάδρο και την προοπτική μιας λήψης, με το Apple Intelligence να δημιουργεί νέο περιεχόμενο μόνο για να γεμίσει τα κενά που δημιουργήθηκαν από την αλλαγή της γωνίας. Εξασφαλίζεται έτσι ότι η αναδιαμορφωμένη φωτογραφία παραμένει συνεπής με την αρχική σκηνή.

Δείτε το βίντεο από την παρουσίαση και ένα παράδειγμα χρήσης:

Watch Apple’s new Spatial Reframing feature in action, which lets you reposition the angle of a picture after it’s taken, and is another of its AI-focused updates for its Photos app revealed at #WWDC26 pic.twitter.com/07tiRYlHlH — TechCrunch (@TechCrunch) June 8, 2026

ميزة ال Reframing في iOS 27



تقدر تغير زاوية التصوير بالصورة باستخدام ال Ai



عجييبة pic.twitter.com/A9UeHwOtIR June 9, 2026

Το εργαλείο «Cleanup» (Καθαρισμός) λαμβάνει επίσης αυτό που η Apple αποκαλεί «μεγάλη αναβάθμιση», με βελτιωμένη ικανότητα αφαίρεσης περισπασμών από τις εικόνες και πιο ρεαλιστική συμπλήρωση «ακόμη και όταν η σκηνή είναι πολύπλοκη». Ένα νέο εργαλείο «Extend» (Επέκταση) επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσουν περισσότερο χώρο στο φόντο μιας φωτογραφίας ή να προσαρμόσουν την αναλογία διαστάσεων της.

Η Apple δήλωσε ότι τα νέα εργαλεία βοηθούν τους χρήστες των iPhone να «βελτιώσουν τις εικόνες τους με τρόπους που σέβονται την αρχική στιγμή». Και οι τρεις λειτουργίες επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας την υποδομή Private Cloud Compute της Apple, πράγμα που σημαίνει ότι οι επεξεργασίες γίνονται στο cloud, ενώ η Apple δηλώνει ότι τα δεδομένα των χρηστών παραμένουν προστατευμένα. Τα νέα εργαλεία θα λειτουργούν σε παλαιότερες φωτογραφίες καθώς και σε εικόνες που έχουν ληφθεί με κάμερες που δεν είναι της Apple.

Πότε έρχεται το iOS 27 που φέρνει αλλαγές στα iPhone

Στην χθεσινή εκδήλωση η Apple ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του νέου λογισμικού λέγοντας ότι η δημόσια beta έκδοση θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο.

Αυτό είναι το συνηθισμένο χρονοδιάγραμμα, και συνήθως συμβαίνει αμέσως μετά την κυκλοφορία της τρίτης beta έκδοσης για προγραμματιστές, στα μέσα Ιουλίου, η οποία αποτελεί τη βάση της πρώτης δημόσιας beta έκδοσης. Η περσινή δημόσια beta έκδοση του iOS 26 κυκλοφόρησε λίγο αργότερα και αντιστοιχούσε στην τέταρτη δημόσια beta έκδοση.

Η ακριβής ημερομηνία δεν θα είναι γνωστή μέχρι να παρουσιαστούν τα επόμενα iPhone τον Σεπτέμβριο. Εάν η παρουσίαση αυτή πραγματοποιηθεί, όπως εκτιμά το Forbes, σε ένα event την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, τότε η γενική κυκλοφορία πιθανότατα θα γίνει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ή γύρω από αυτή την ημερομηνία.

Κάτι που σημαίνει ότι κάποιοι χρήστες θα μπορούν να έχουν τη νέα έκδοση του iOS από τον Σεπτέμβριο και έπειτα.

protothema.gr