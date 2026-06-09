Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει βίντεο από τροχαίο ατύχημα στην Κωνσταντινούπολη, στο οποίο αυτοκίνητο ανεβαίνει σε πεζοδρόμιο και παρασύρει καταστηματάρχη. Αυτό που έχει εξαγριώσει τους χρήστες του διαδικτύου είναι η αντίδραση του οδηγού, ο οποίος βγαίνει από το αμάξι και αντί να ελέγξει τον τραυματισμένο πεζό, στρέφεται αμέσως να δει τις ζημιές στο όχημά του.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που αυτοκίνητο ανεβαίνει σε πεζοδρόμιο και παρασύρει καταστηματάρχη που βρισκόταν έξω από το μαγαζί του, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Το βίντεο από το τροχαίο στην Τουρκία:

Çarptığı yayayı değil, aracı için üzüldü!



İstanbul Küçükçekmece’de kaldırıma çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan esnaf İhsan Yeniad, sürücü Z.A.'nın kendisiyle ilgilenmek yerine aracının hasarına baktığını belirterek şikayetçi oldu.



Kazanın ardından hastaneye… pic.twitter.com/vdiGgYIf6v June 8, 2026

Αυτό που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αγανάκτηση είναι η αντίδραση του οδηγού αμέσως μετά το ατύχημα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο οδηγός βγαίνει από το όχημα και στρέφει αμέσως την προσοχή του στις ζημιές του αυτοκινήτου, χωρίς να σπεύσει να ελέγξει την κατάσταση του πεζού που μόλις είχε παρασύρει

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Μετά την κατάθεσή του στις Αρχές, ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

protothema.gr