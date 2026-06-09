Η ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ εγείρει ολοένα και περισσότερες ανησυχίες για μια πιθανή στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο περιφερειακών δυνάμεων, τονίζει ο Τούρκος αναλυτής Ενγκίν Οζέρ στο ειδησεογραφικό news.az.

Η Συρία παραμένει το πιο ευάλωτο σημείο ανάφλεξης, καθώς τα συμφέροντα της Άγκυρας και του Τελ Αβίβ τέμνονται στη χώρα, δυνάμεις που είναι ευθυγραμμισμένες και με τις δύο πλευρές επιχειρούν στο πεδίο, και τα όρια των αντίστοιχων σφαιρών επιρροής τους δεν έχουν ακόμη καθοριστεί με σαφήνεια.

Το κουρδικό ζήτημα έχει αναδειχθεί ως μια πρόσθετη πηγή έντασης. Η Άγκυρα φοβάται ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους δεσμούς του με κουρδικές ομάδες στη Συρία, το Ιράκ και το Ιράν ως μέσο άσκησης πίεσης στην Τουρκία, ιδίως στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας εξομάλυνσης των σχέσεων με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK). Πόσο ρεαλιστικός είναι ο κίνδυνος μιας άμεσης αντιπαράθεσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ; Τι είδους περιστατικό θα μπορούσε να προκαλέσει κλιμάκωση και θα μπορούσε ο κουρδικός παράγοντας να αλλάξει την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων;

Ο Τούρκος πολιτικός εμπειρογνώμονας απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα. Σύμφωνα με τον Οζέρ, τα «τοπικά επεισόδια» και η υβριδική αντιπαράθεση στη Συρία παραμένουν το πιο πιθανό σενάριο, αλλά ένας ολοκληρωτικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών είναι ουσιαστικά εκτός συζήτησης.

«Ο κουρδικός παράγοντας χρησιμοποιείται εδώ και καιρό από την ισραηλινή ηγεσία, ανεξάρτητα από την κομματική τοποθέτηση ή τον ιδεολογικό προσανατολισμό των πολιτικών δυνάμεων που βρίσκονται στην εξουσία. Ωστόσο, υπό την τρέχουσα ηγεσία του Ισραήλ (Νετανιάχου), αυτή η πολιτική έχει γίνει σημαντικά πιο εμφανής. Προηγουμένως, η Μοσάντ περιοριζόταν στην ανταλλαγή ορισμένων πληροφοριών με το ΡΚΚ, ενώ σήμερα το Ισραήλ εμπλέκεται άμεσα με κουρδικές ομάδες στη Συρία. Επιπλέον, η ισραηλινή πλευρά διατηρεί στενές σχέσεις με ιρακινές κουρδικές ομάδες. Αυτή η συνεργασία λαμβάνει χώρα όλο και περισσότερο σε επίσημο επίπεδο. Αυτή είναι η κύρια αλλαγή», σημείωσε ο ειδικός.

Κατά την άποψη του Οζέρ, η πιθανότητα αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας σε συριακό έδαφος παραμένει σχετικά υψηλή. Μια περιορισμένη σύγκρουση ή τοπικό περιστατικό θα μπορούσε να συμβεί στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, πιστεύει ότι μια τέτοια αντιπαράθεση δεν θα κλιμακωθεί σε γενικευμένο πόλεμο. «Υπάρχουν ακόμη εδάφη και σφαίρες επιρροής στη Συρία όπου ούτε η Άγκυρα ούτε το Τελ Αβίβ έχουν καταφέρει να καθορίσουν με βεβαιότητα ποια πλευρά θα παίξει τον ηγετικό ρόλο. Αυτή η αβεβαιότητα είναι πιθανό να συνεχιστεί, δημιουργώντας περιοδικά τις συνθήκες για νέες κρίσεις και αμοιβαίες προκλήσεις».

Ο ειδικός επεσήμανε επίσης ότι μια πιθανή αντιπαράθεση πιθανότατα δεν θα ξεκινήσει με επίσημη κήρυξη εχθροπραξιών, αλλά με ένα περιορισμένο περιστατικό για το οποίο καμία πλευρά δεν θα είναι πρόθυμη να αναλάβει δημόσια την ευθύνη. «Η σύγκρουση πιθανότατα θα μπορούσε να ξεκινήσει με την κατάρριψη ενός ισραηλινού drone από ένα τουρκικό σύστημα αεράμυνας πάνω από τη Συρία ή αντίστροφα. Η πλευρά της οποίας το αεροσκάφος καταστρέφεται πιθανότατα θα χτυπήσει τις σχετικές θέσεις αεράμυνας. Ταυτόχρονα, κανείς δεν θα δηλώσει επίσημα ότι ο ισραηλινός ή ο τουρκικός στρατός βρισκόταν πίσω από την επίθεση», εξήγησε. Σύμφωνα με τον Οζέρ, ένα τέτοιο σενάριο δεν θα ισοδυναμούσε με πλήρη διακρατική αντιπαράθεση, αλλά μάλλον με την αξιοποίηση υβριδικών μεθόδων. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια επίθεση από μια κουρδική ομάδα εναντίον τουρκικών δυνάμεων στη βόρεια Συρία ή άλλες παρόμοιες προκλήσεις. «Από μια ευρύτερη οπτική γωνία, η Τουρκία και το Ισραήλ δεν θα πάνε σε πόλεμο. Οι τρέχουσες εντάσεις είναι, σε κάποιο βαθμό, πολιτικά επωφελείς τόσο για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αποκλείω επομένως την πιθανότητα η αντιπαράθεση να κλιμακωθεί σε έναν μεγάλο πόλεμο ή μια πλήρη θερμή σύγκρουση.

Ωστόσο, μικρής κλίμακας προκλήσεις στη Συρία θα μπορούσαν να συμβούν ανά πάσα στιγμή», τόνισε. Αναφερόμενος στην εσωτερική πολιτική κατάσταση του Ισραήλ, ο Οζέρ σημείωσε ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσει τη θέση του μέσω σκληροπυρηνικών πολιτικών και συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων σε διάφορα μέτωπα.

«Μια διαδικασία διευθέτησης που αφορά το ΡΚΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Τουρκία και συζητούνται επίσης πιθανά βήματα που αφορούν τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Εάν αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, το Ισραήλ θα μπορούσε να παρέμβει και να επιχειρήσει να προκαλέσει εκείνα τα τμήματα του κουρδικού πληθυσμού της Τουρκίας που αντιτίθενται στον Ερντογάν», πιστεύει ο Οζέρ.

«Σήμερα, ο Νετανιάχου διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την εξουσία του μέσω μιας σκληρής και “προκλητικής” πολιτικής, καθώς και μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν. Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς το σενάριο ότι θα μπορούσε να επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει την επιδείνωση των σχέσεων με την Τουρκία – και, υπό ορισμένες συνθήκες, με τη Ρωσία – ως ένα ακόμη μέσο για την ενίσχυση της εσωτερικής πολιτικής του θέσης», δήλωσε ο Οζέρ.

Μιλώντας για το κουρδικό ζήτημα, ο ειδικός τόνισε ότι το Ισραήλ το βλέπει όχι μόνο στο πλαίσιο της Συρίας και των Μονάδων Προστασίας του Λαού, ή YPG, που λειτουργούν εκεί, αλλά και ως ένα ευρύτερο περιφερειακό μέσο.

«Δεν πρόκειται μόνο για τη Συρία. Το Ισραήλ δίνει επίσης προσοχή στις ιρανικές κουρδικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του Κόμματος Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν, ή PJAK, κουρδικών πολιτικών και ασφαλών δομών που συνδέονται με την ηγεσία Μπαρζανί στο Ιράκ, και του PKK, το οποίο λειτουργεί στην Τουρκία. Η ισραηλινή πλευρά μπορεί επομένως να επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει τον κουρδικό παράγοντα για την επιδίωξη των δικών της συμφερόντων. Δεν θέλω να το δηλώσω κατηγορηματικά, αλλά ένας τέτοιος κίνδυνος πράγματι υπάρχει», είπε.

Πρόσθεσε ότι η λεγόμενη ειρηνευτική διαδικασία έχει ουσιαστικά σταματήσει, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για την εσωτερική σταθερότητα της Τουρκίας.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, το Ισραήλ θα μπορούσε πράγματι να επιχειρήσει να επανενεργοποιήσει τον κουρδικό παράγοντα εντός της Τουρκίας. Η πιθανότητα ενός τέτοιου σεναρίου παραμένει σχετικά υψηλή», υπογράμμισε ο Ενγκίν Οζέρ.

Πηγή: skai.gr