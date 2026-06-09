Ασυνήθιστες εικόνες κατέγραψαν επισκέπτες παραλίας κοντά στο λιμάνι του Πρόβινσταουν στη Μασαχουσέτη, όταν χιλιάδες νεκρά καλαμάρια ξεβράστηκαν στην ακτή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι εικόνες προκάλεσαν αρχικά ανησυχία για οικολογική καταστροφή, ωστόσο οι αρχές έσπευσαν να καθησυχάσουν το κοινό, εξηγώντας ότι πρόκειται για απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλες ποσότητες από τα θαλάσσια ζώα να έχουν συσσωρευτεί στην άμμο, δημιουργώντας έντονη οσμή και εικόνες που προκάλεσαν εντύπωση στους επισκέπτες της περιοχής.

Ωστόσο, οι αρχές του Λιμεναρχείου του Πρόβινσταουν έσπευσαν να καθησυχάσουν το κοινό, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο που συνδέεται με τον βιολογικό κύκλο των συγκεκριμένων οργανισμών.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις, τα καλαμάρια ανήκουν στο είδος *Atlantic longfin inshore squid*, τα οποία, όπως επισημαίνεται και από τη Διεύθυνση Αλιείας της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), έχουν διάρκεια ζωής μικρότερη του ενός έτους και πεθαίνουν λίγο μετά την αναπαραγωγή τους.

Ο λιμενάρχης τόνισε ότι τα συγκεκριμένα θαλάσσια είδη μεταναστεύουν κοντά στις ακτές για να γεννήσουν και στη συνέχεια πεθαίνουν, ενώ ο συνδυασμός ανέμου και παλίρροιας μπορεί να οδηγήσει τα νεκρά ή ετοιμοθάνατα ζώα να καταλήξουν στην παραλία αντί να παραμείνουν στον βυθό.

«Πρόκειται για μαζικό θάνατο μετά την αναπαραγωγή. Ο άνεμος και η παλίρροια απλώς τα ωθούν στην ακτή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το φαινόμενο καταγράφεται τακτικά, αλλά συνήθως τα καλαμάρια καταναλώνονται γρήγορα από θαλάσσιους θηρευτές πριν φτάσουν στην ακτή.

Αντίστοιχα, το Κέντρο Παράκτιων Μελετών στο Πρόβινσταουν είχε καταγράψει λίγες ημέρες νωρίτερα κοπάδια καλαμαριών να κινούνται πολύ κοντά στην ακτογραμμή της Cape Cod, επιβεβαιώνοντας τη φυσιολογική παρουσία τους στην περιοχή κατά την περίοδο αναπαραγωγής.

Για την αντιμετώπιση της έντονης οσμής, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι οι κάτοικοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να απομακρύνουν τα καλαμάρια από την ακτή, καθώς η φύση και η παλίρροια θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία αποσύνθεσης.

Οι αρχές κατέληξαν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

protothema.gr