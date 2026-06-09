Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε σχολείο του Μάντσεστερ, όταν 14χρονη μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι σε μαθητές και μέλος του προσωπικού μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ, τραυματίζοντας συμμαθητές της, καθώς και καθηγητή που επιχείρησε να παρέμβει για να τους προστατεύσει.

Ένας 27χρονος καθηγητής τραυματίστηκε στον λαιμό στην προσπάθειά του να προστατεύσει τους μαθητές και να αφοπλίσει την ανήλικη, ενώ τραυματίστηκαν επίσης ένας 14χρονος μαθητής και μία 14χρονη μαθήτρια. Η αστυνομία συνέλαβε τη δράστιδα και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για το σχολείο ή την τοπική κοινότητα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο στην περιοχή Μπλάκλεϊ του Μάντσεστερ, το οποίο τέθηκε άμεσα σε καθεστώς λοκντάουν μετά τη σοβαρή επίθεση που εκτυλίχθηκε μέσα σε σχολική αίθουσα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Μάντσεστερ, μία 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη και ανακρίνεται με την υποψία πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 27χρονος εκπαιδευτικός υπέστη τραύμα στον λαιμό, ενώ η μαθήτρια κι ο μαθητής τραυματίστηκαν στον ώμο και στο αυτί αντίστοιχα.

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Δέχθηκε χτύπημα στον λαιμό

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο τραυματισμένος εκπαιδευτικός είναι καθηγητής φυσικών επιστημών, γνωστός στους μαθητές ως κ. Αμπντουλάχ. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, δέχθηκε το χτύπημα στον λαιμό καθώς προσπαθούσε να αφαιρέσει το μαχαίρι από τα χέρια της μαθήτριας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους μέσα στο σχολείο. Όπως ανέφεραν, πέντε καθηγητές κράτησαν κλειστή την πόρτα της αίθουσας όπου βρισκόταν η οπλισμένη μαθήτρια, προκειμένου να μην μπορέσει να βγει και να επιτεθεί σε άλλους μαθητές.

«Προσπάθησε να βγει από την τάξη για να επιτεθεί και σε άλλα παιδιά, αλλά οι καθηγητές κράτησαν την πόρτα κλειστή», δήλωσε μάρτυρας. «Ήταν τρομακτικό. Ο καθηγητής προσπάθησε να της πάρει το μαχαίρι αλλά κατέληξε να μαχαιρωθεί στον λαιμό. Προσπάθησε να βγει από την αίθουσα για να επιτεθεί και σε άλλα παιδιά, όμως άλλοι καθηγητές κράτησαν την πόρτα κλειστή. Τελικά άφησε το μαχαίρι και συνελήφθη. Την είδα να βγαίνει με χειροπέδες», ανέφερε.

Μάλιστα, η τραυματισμένη μαθήτρια φέρεται να φώναξε «με μαχαίρωσαν» καθώς απομακρυνόταν τρέχοντας από την αίθουσα.

A 14-year-old girl has been arrested after two pupils and a member of staff were stabbed at a school in Greater Manchester, police say.



The Co-op Academy in Plant Hill Road, Blackley, placed itself in lockdown following the incident.



🔗https://t.co/jof3f0kqpc pic.twitter.com/9B1t9dt8DH — Sky News (@SkyNews) June 9, 2026

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο

Έξω από το σχολικό συγκρότημα συγκεντρώθηκαν γρήγορα δεκάδες γονείς και μαθητές, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο. Ελικόπτερο εθεάθη να πετά πάνω από το σχολείο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των αρχών.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής δήλωσε: «Το συμβάν αντιμετωπίστηκε άμεσα και αποτελεσματικά από το προσωπικό πριν από την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή αυτή τη στιγμή και ευχαριστούμε όλους για τη συνεργασία τους καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίστηκαν την κατάσταση».

Παράλληλα, η αστυνομία ξεκαθάρισε ότι δεν αναζητείται άλλο πρόσωπο σε σχέση με την επίθεση και ότι αστυνομικοί θα παραμείνουν στο σχολείο για να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας της κοινότητας.

Three people have been injured in a knife attack at a school in Manchester, and a 14-year-old girl has been arrested by police.



Emergency services were called to the Co-Op Academy on Plant Hill Road in Blackley on Tuesday morning.Three people were injured during the incident – a… pic.twitter.com/GWPLxk1pEm — Greatest Hits Radio News (@GHRNewsUK) June 9, 2026

Σε μήνυμά του προς γονείς και κηδεμόνες, ο διευθυντής του σχολείου επιβεβαίωσε ότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα παρέμενε κλειστό για το υπόλοιπο της ημέρας.

«Γνωρίζετε ήδη ότι σημειώθηκε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλοι είναι ασφαλείς και ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο, αποφασίσαμε να κλείσουμε το σχολείο για το υπόλοιπο της ημέρας. Επικοινωνούμε με τους γονείς και τους κηδεμόνες προκειμένου να δοθεί άδεια αποχώρησης των μαθητών», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι το σχολείο φιλοξενεί περίπου 1.650 μαθητές, ενώ σε σχετικές αξιολογήσεις έχει χαρακτηριστεί «καλό». Πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος παρέλαβε τον γιο του από την Γ΄ Γυμνασίου, δήλωσε: «Ο γιος μου είπε ότι ο καθηγητής μαχαιρώθηκε καθώς προσπαθούσε να πάρει το μαχαίρι από το κορίτσι. Προσπαθούσε να την απομακρύνει από τα υπόλοιπα παιδιά. Μία ακόμη μαθήτρια τραυματίστηκε στο χέρι. Όλα τα παιδιά ήταν τρομοκρατημένα. Μου είπε ότι η κοπέλα είχε χάσει τον έλεγχο».

Μητέρα μαθητή κατήγγειλε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό από αναρτήσεις στο Facebook και όχι από το σχολείο. «Όλο αυτό είναι τρομακτικό. Το παιδί μου θα έπρεπε να απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες στο σχολείο και όχι να ανησυχεί και να βρίσκεται σε lockdown», έγραψε.

Άλλη μητέρα δήλωσε ότι έλαβε επίσημη επιβεβαίωση του συμβάντος μόνο αφού έφθασε στο σχολείο για να παραλάβει την κόρη της.

Ο 41χρονος Μάλικ Ατίκ, πατέρας 14χρονου μαθητή, ανέφερε: «Είναι πολύ τρομακτικό. Ο γιος μου είπε ότι ο καθηγητής φυσικών επιστημών μαχαιρώθηκε στον λαιμό. Επιτέθηκε και σε άλλους μαθητές. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα με μαχαίρια. Είναι σοκαριστικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα σε σχολείο και να έχει φέρει μία μαθήτρια μαχαίρι σε σχολική αίθουσα».

Η 35χρονη Κονσουέλα Λούτζια, μητέρα μαθητή του σχολείου, δήλωσε: «Είναι τρομακτικό. Ανησύχησα πάρα πολύ για τον γιο μου όταν άκουσα για το περιστατικό».

protothema.gr