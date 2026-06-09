Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στους καταρράκτες Ιγκουασού, όταν ένας τουρίστας επιχείρησε να ανακτήσει το κινητό του που είχε πέσει στο νερό.

Το συμβάν σημειώθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου στη βραζιλιάνικη πλευρά του μεγαλύτερου συστήματος καταρρακτών στον κόσμο, οι οποίοι εκτείνονται στα σύνορα Βραζιλίας και Αργεντινής, και βιντεοσκοπήθηκε από άλλους επισκέπτες. Ο άνδρας εθεάθη να περνά πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα στο τέλος της εξέδρας και να κατεβαίνει προς τα νερά του ποταμού Ιγκουασού. Στη συνέχεια κινούνταν μέσα στο νερό αναζητώντας το κινητό του, σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από τον γκρεμό ύψους περίπου 60 μέτρων.

Η ταυτότητά του δεν έχει γίνει γνωστή, ενώ παραμένει άγνωστο αν κατάφερε τελικά να ανακτήσει τη συσκευή για την οποία ρίσκαρε τη ζωή του. Παρά τον κίνδυνο, ο άνδρας κατάφερε να επιστρέψει σώος στην εξέδρα χωρίς να τραυματιστεί. Ωστόσο, μόλις βγήκε από το νερό, δέχθηκε παρατηρήσεις από τις τοπικές αρχές, οι οποίες τον συνόδευσαν εκτός του εθνικού πάρκου.

🚨 #Viral | ¡De no creer! Un turista arriesgó su vida en las Cataratas del Iguazú tras saltar al agua en plena Garganta del Diablo para recuperar su celular. Cruzó las vallas de seguridad y desafió la fuerte corriente. ⚠️📱👇 pic.twitter.com/rp6XoaNjBf — Vanguardia (@vanguardiacom) June 8, 2026

Τόσο στη βραζιλιάνικη όσο και στην αργεντίνικη πλευρά των καταρρακτών Ιγκουασού, απαγορεύεται αυστηρά η διέλευση, η αναρρίχηση ή το να κάθεται κανείς στα κιγκλιδώματα ασφαλείας. Οι βραζιλιάνικες αρχές επισημαίνουν ότι σε περίπτωση πτώσης αντικειμένου στον ποταμό, οι επισκέπτες πρέπει να ενημερώνουν την πυροσβεστική υπηρεσία του πάρκου, η οποία εξετάζει αν είναι δυνατή η ασφαλής ανάκτησή του.

Ριψοκίνδυνοι τουρίστες επισκέπτονται τους καταρράκτες

Το περιστατικό αποτελεί το πιο πρόσφατο σε μια σειρά επικίνδυνων ενεργειών που έχουν καταγραφεί φέτος στην περιοχή. Τον Ιανουάριο, επισκέπτης στην εξέδρα στην αργεντίνικη πλευρά πέρασε το κιγκλίδωμα για να μαζέψει το καπέλο του κοντά στην άκρη του καταρράκτη. Τον Φεβρουάριο, στο ίδιο σημείο, ένας άνδρας σήκωσε ένα βρέφος πάνω από το προστατευτικό φράγμα ενώ γυναίκα τον φωτογράφιζε.

Αν και οι συγκεκριμένοι επισκέπτες δεν τραυματίστηκαν, στο παρελθόν έχουν σημειωθεί θανατηφόρα δυστυχήματα. Το 2011 δύο Αμερικανοί τουρίστες έχασαν τη ζωή τους όταν η βάρκα τους ανατράπηκε και προσέκρουσε σε βράχια κοντά στους καταρράκτες. Το 2024 δύο influencers πνίγηκαν όταν αρνήθηκαν να φορέσουν σωσίβια σε σκάφος που αργότερα ανατράπηκε στα νερά της περιοχής. Σύμφωνα με αναφορές, οι δύο γυναίκες δεν ήθελαν ο εξοπλισμός ασφαλείας να τις εμποδίσει να μαυρίσουν.

iefimerida.gr