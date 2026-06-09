Στις φλόγες τυλίχθηκε το περασμένο Σάββατο ένα εν κινήσει φορτηγό που μετέφερε βεγγαλικά εκτοξεύοντας σπινθήρες «προς όλες τις κατευθύνσεις» σε αυτοκινητόδρομο του Τενεσί.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις τοπικές Αρχές οι οποίες προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ πολλοί περαστικοί οδηγοί συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την εντελώς ακούσια πυροτεχνική επίδειξη.

Σύμφωνα με τους πυροσβέστες της Τσατανούγκα, το περιστατικό τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η στιγμή που το φορτηγό με τα βεγγαλικά τυλίγεται στις φλόγες



Βίντεο από το περιστατικό κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαίνεται ένα τεράστιο σύννεφο σπινθήρων και πυροτεχνημάτων να αναδύεται από το τρέιλερ το οποίο ήταν δεμένο στο αγροτικό.

États-Unis: un camion chargé de feux d'artifice prend feu sur une autoroute pic.twitter.com/wkXniPUzL5 June 9, 2026

Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία η οποία προχώρησε στη σύλληψη του οδηγού καθώς δεν διέθετε άδεια μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

«Αυτό το περιστατικό ήταν σαν πυροτέχνημα, αλλά θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο», πρόσθεσε ο Συνταγματάρχης Ματ Πέρι, διοικητής της Περιπολίας Αυτοκινητοδρόμων του Τενεσί. «Οι κανονισμοί για τα επικίνδυνα υλικά έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τόσο το κοινό όσο και τους πρώτους ανταποκριτές που σπεύδουν προς τον κίνδυνο ενώ όλοι οι άλλοι απομακρύνονται από αυτόν».

«Τα πυροτεχνήματα εκτοξεύονταν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, θέτοντας σε κίνδυνο τους οδηγούς» προσέθεσε.

iefimerida.gr