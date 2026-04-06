Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη γυναίκα μετά από δύο διαδοχικές πτώσεις από πολυκατοικία στο Μαρούσι, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου της.

Η νεαρή γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι του τετάρτου ορόφου του διαμερίσματος στο οποίο έμενε με τον σύζυγό της, στο μπαλκόνι του τρίτου. Στη συνέχεια, κατά πληροφορίες, επέστρεψε στο διαμέρισμά της και ενώ ο σύζυγός της κάλεσε το ασθενοφόρο, η 27χρονη έπεσε ξανά από το μπαλκόνι στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας.

Μαρούσι: Συνελήφθη 29χρονος σύζυγός της

Η 27χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Υγεία σε σοβαρή κατάσταση, όπου χειρουργείται.

Ο 29χρονος συζυγός της συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση και έχουν ήδη στα χέρια τους μαρτυρία γειτόνισσας που αναφέρει ότι άκουσε καβγά πριν το συμβάν και για αυτό το λόγο προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η 27χρονη δεν είναι σε θέση να μιλήσει λόγω της νάρκωσης του χειρουργείου. Θα καταθέσει όταν είναι σε θέση και το επιτρέψουν οι γιατροί. Την ίδια ώρα, ο 29χρονος αρνείται να πει οτιδήποτε στις αστυνομικές αρχές.

